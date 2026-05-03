Revelan el futuro de Falcao tras la eliminación de Millonarios

Fueron desperdiciando oportunidades en las últimas fechas y ocurrió: Millonarios se quedó fuera de los play offs de la Liga BetPlay y ahora empieza la preparación para el segundo semestre. Las dudas y decisiones de la directiva pasan también por el armado del plantel.

Una de las grandes dudas es Radamel Falcao: El delantero colombiano terminó contrato con Millonarios y hay pocas posibilidades de que le ofrezcan un nuevo contrato. Medios locales aseguran que Falcao podría seguir en el país ya que la familia está acoplada tras seis meses y esto sería un factor determinante.

Aunque sus 41 años indiquen que es una posibilidad, Falcao no se ha planteado el retiro profesional. De esta forma el Tigre podría negociar un nuevo contrato a la baja con Millonarios o bien jugar en otro club local.

Actualmente el delantero se recupera de una lesión en la mandíbula qué lo tendría al menos hasta julio fuera de las canchas. En este semestre apenas jugó 9 partidos y anotó 1 gol.

La decisión de Falcao sí será retirarse en diciembre luego de más de 20 años de carrera. Su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia está descartada.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Radamel Falcao – Selección Colombia, marzo 2023 en su última convocatoria.

En resumen