Llegó a más 1.3 millones de vistas: La reacción de Messi que nadie esperaba al ver una actriz colombiana

Messi siempre da de qué hablar dentro y fuera de la cancha. No alcanzaron a pasar más de 24 horas desde que anotó un golazo con Inter Miami cuando volvió a ser viral con una reacción ante una actriz colombiana que llegó a más de 1.3 millones de reproducciones en Instagram y X.

Todo parecía indicar que el Clásico de la Florida en la MLS 2026 iba a quedar en manos de Inter Miami porque el equipo rosa ganaba 3-0 al minuto 33 del primer tiempo tras una asistencia y un golazo de Lionel Messi. Pero… En el mundo del fútbol nada está escrito.

Inter Miami perdió 3-4 ante Orlando City y Messi terminó tan caliente el partido que se retiró primero al vestuario del estadio Nu. Sin embargo, esto no impidió que Leo fuera al otro día al Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y se impresionara con una actriz colombiana.

Video: La reacción de Messi que nadie esperaba al ver una actriz colombiana

Lionel Messi y Manuela González. (Foto: Getty Images e Instagram / @lamuelagonzalez)

La escuderia Mercedes invitó a Messi al Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y cuando estaba en su garaje apareció la actriz colombiana Manuela González. ¿La reacción del jugador argentino? Una sonrisa de oreja a oreja, levantar la mano y saludarla con un gesto que llegó a más de 1.3 millones de reproducciones. ¡Video!

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El nuevo salario de Lionel Messi en Inter Miami

Por algo renovó hasta el 31 de diciembre de 2028. Jorge Más, uno de los dueños de Inter Miami junto a David Beckham, le concedió una entrevista al portal ‘Bloomberg’ y le reveló que “le pago a Messi entre 70 y 80 millones de dólares al año, si sumás todo“.

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