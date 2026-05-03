Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la derrota de Emelec

La fecha 12 de la LigaPro se terminó con la derrota de Emelec ante Leones del Norte en Ibarra, con esto hubo cambios en la tabla de posiciones. Independiente del Valle sin mucho esfuerzo estiró ventaja sobre sus rivales.

Independiente del Valle venció a domicilio a U. Católica y con el 2-3 se pone primero con 28 puntos, seis más que los camaratas. Barcelona SC resignó un empate ante el Manta de local y quedó a 8 puntos de desventaja.

Aucas y Guayaquil City perdieron y con la victoria de Liga de Quito, los ‘albos’ saltaron a la 6ta casilla, en el hexagonal de copas internacionales. Deportivo Cuenca volvió a la victoria y suma 17 puntos.

En la parte baja, Técnico Universitario no levanta y con cinco derrotas seguidas sigue muy complicado, igual que Manta, Libertad, Leones y Emelec. La siguiente jornada tendrá como el partidazo de la jornada a IDV enfrentando a Barcelona.

Así se jugará la fecha 13 de la LigaPro

El fixture de la fecha 13 quedó definido: