Desde su llegada al fútbol argentino, Hernán Galíndez se consolidó como uno de los mejores arqueros del torneo, tanto que fue protagonista de rumores que lo ponían ya en Boca Juniors, ante la lesión de Agustín Marchesín. Esta vez el propio arquero naturalizado habló del tema.

Luego del partido entre Huracán y Racing, a Hernán Galíndez le consultaron por la posibilidad de ir al Xeneize y dio sorpresiva y contundente respuesta: “Nono, Huracán será el último equipo donde juegue aquí en Argentina. En Argentina no voy a jugar en otro club”, arrancó en declaraciones a Doble 5 cerrando la puerta a Boca de entrada.

“En ese momento que sonó Boca yo no hablé con nadie, no tengo ganas de cambiar de club, si alguien llamó al club yo no lo sé. Obviamente a uno le da satisfacción cuando te nombran un equipo tan grande como Boca”, amplió descartando también tener oferta o llamados del club.

“A UNO LE DA SATISFACCIÓN QUE TE NOMBRE UN EQUIPO TAN GRANDE COMO BOCA PERO SON RUMORES” 🧤@julibelico en exclusiva para @doble5ec 🎙️ pic.twitter.com/eqqlKsWVpI — DobleCinco (@doble5ec) May 3, 2026

A sus 39 años, Huracán podría no solo ser el último club en Argentina para Galíndez sino de su carrera. El portero tiene contrato por 18 meses más con Huracán y luego podría retirarse.

En semanas recientes también sonó para volver a Ecuador a defender el arco de Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona. A nivel de Selección de Ecuador está cerca de jugar su segundo Mundial.

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En lo que va de temporada con Huracán, Hernán Galíndez ha jugado un total de 15 partidos entre todas las competencias. Ha recibido 14 goles y pudo dejar su arco en 0 en 5 ocasiones. Lleva en cancha más de 1.000 minutos y cumplió 39 años el pasado mes de marzo.

Hernán Galíndez lleva un año y medio en Huracán.

Hernán Galíndez fue campeón en Ecuador

El portero ecuatoriano también fue campeón con Aucas en la LigaPro, en un momento histórico, puesto que, fue la primera estrella del equipo en su historia. A Galíndez lo recuerdan con cariño, porque tapó un penal en aquella histórica final.

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En resumen