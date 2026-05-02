La temporada 2026 no está resultando como se esperaba para varios jugadores de Barcelona SC, y es por eso que la lista de posibles salidas viene creciendo en el club amarillo. Algunos jugadores se marcharían del plantel en esta misma mitad de año.

César Farías lideró el mercado de fichajes de varios jugadores de Barcelona SC, pero esto no es un indicativo para que no salgan del club. Ya varios jugadores vienen señalados por la hinchada y con claras señales de no continuar en el proyecto para 2026.

La lista de jugadores de Barcelona SC que saldrían del plantel

Entre los jugadores que podrían dejar el plantel están:

Sergio Núñez

Jonathan Perlaza

Tomás Martínez

Héctor Villalba

Richard Borja

Byron Castillo

Luca Sosa

Estos jugadores casi no cuentan para César Farías, mientras que otros vienen con muy poca actividad en la cancha. Esto sumado al mal rendimiento de todo el equipo en la Copa Libertadores y la irregularidad en la LigaPro. Son horas claves a la interna del club.

Con estas salidas, Barcelona SC tendría que trabajar en nuevos fichajes, pero en el caso de los extranjeros que salgan es diferente, puesto que, el club por reglamento solo puede cambiar a 2 extranjeros a mitad de temporada. Por lo cual, no puede “deshacerse” de más foráneos.

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¿Cuándo volverá a jugar Barcelona SC?

Barcelona SC volverá a tener actividad este sábado, 2 de mayo de 2026, cuando enfrente a Delfín. Mientras que, entre semana estará jugando contra Boca Juniors en la Copa Libertadores.

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