Sorpresa: Grande de LigaPro va por el regreso de Claudio Spinelli

El mercado de fichajes de la LigaPro de mitad de año podría tener de regreso de forma sorpresiva a Claudio Spinelli. El delantero argentino estaría en planes de uno de los grandes para volver desde Brasil.

Según el periodista Ufredo Borbor, Claudio Spinelli ya fue contactado por Barelona SC para el segundo semestre. El argentino es suplente en Vasco Da Gama de Brasil y en Ecuador podría tener mayor regularidad.

Barcelona tiene tres delanteros en el plantel, sin embargo Sergio Núñez y Miguel Parrales no han sido aporte y en conjunto no llegan ni a los 4 goles que Darío Benedetto ha marcado. Hay rumores de que el argentino puede irse al exterior en el segundo semestre.

Claudio Spinelli lleva apenas seis meses en Vasco Da Gama, ha jugado 15 partidos anotando 4 goles y 1 asistencia. Pese a sus partidos disputados, casi todos han sido de alternantes.

Spinelli se fue deIndependiente del Valle jugando 51 partidos, anotando 28 goles y dando 2 asistencias, además se fue siendo figura en el campeonato ecuatoriano alzando el título.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Claudio Spinelli lleva seis meses en Vasco Da Gama. Foto: Getty.

En resumen