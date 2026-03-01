La fecha 2 de la LigaPro se jugó casi en su totalidad este fin de semana, a falta del partido de Independiente del Valle y Manta. En dos jornadas ya hay sorpresas en la tabla de posiciones de LigaPro.
Macará, Delfín y Libertad son los equipos que están en lo más alto de la tabla de posiciones. Los tres clubes están empatados con cuatro puntos. Barcelona y Liga de Quito no pudieron repetir victorias y esta vez perdieron, por lo que se quedan con 3 puntos.
Deportivo Cuenca sumó sus tres primeros puntos y también está en el segundo pelotón. Manta y Emelec son los dos únicos equipos que no han sumado puntos, los azules reprogramaron su primera jornada.
Liga de Quito perdió 0-2 sorpresivamente ante Macará en el Rodrigo Paz Delgado, por lo que Independiente del Valle podrá ya sacar ventaja en la tabla si gana en Manta.
Aucas, Leones del Norte y Mushuc Runa solo tienen empates en dos jornadas. Los equipos ecuatorianos tendrán actividad en fases previas de Copa Libertadores y Sudamericana.
Así se jugará la fecha 3
- Delfín vs. Guayaquil City
- Independiente del Valle vs. Mushuc Runa
- Aucas vs. Deportivo Cuenca
- Macará vs. Técnico Universitario
- Orense vs. Manta
- Barcelona vs. Emelec
- Libertad vs. Liga de Quito
- U. Católica vs. Leones del Norte
