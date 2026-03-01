Es tendencia:
La tabla de posiciones de LigaPro tras la derrota de Barcelona

A falta de que se juegue el partido de Independiente del Valle, hay cambios y sorpresas en la tabla de posiciones de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

La tabla de posiciones de LigaPro tras la derrota de Barcelona Foto: Emelec

La fecha 2 de la LigaPro se jugó casi en su totalidad este fin de semana, a falta del partido de Independiente del Valle y Manta. En dos jornadas ya hay sorpresas en la tabla de posiciones de LigaPro.

Macará, Delfín y Libertad son los equipos que están en lo más alto de la tabla de posiciones. Los tres clubes están empatados con cuatro puntos. Barcelona y Liga de Quito no pudieron repetir victorias y esta vez perdieron, por lo que se quedan con 3 puntos.

Deportivo Cuenca sumó sus tres primeros puntos y también está en el segundo pelotón. Manta y Emelec son los dos únicos equipos que no han sumado puntos, los azules reprogramaron su primera jornada.

Liga de Quito perdió 0-2 sorpresivamente ante Macará en el Rodrigo Paz Delgado, por lo que Independiente del Valle podrá ya sacar ventaja en la tabla si gana en Manta.

Aucas, Leones del Norte y Mushuc Runa solo tienen empates en dos jornadas. Los equipos ecuatorianos tendrán actividad en fases previas de Copa Libertadores y Sudamericana.

Así se jugará la fecha 3

  • Delfín vs. Guayaquil City
  • Independiente del Valle vs. Mushuc Runa
  • Aucas vs. Deportivo Cuenca
  • Macará vs. Técnico Universitario
  • Orense vs. Manta
  • Barcelona vs. Emelec
  • Libertad vs. Liga de Quito
  • U. Católica vs. Leones del Norte
En resumen

  • Macará, Delfín y Libertad lideran la tabla de la LigaPro 2026 con 4 puntos.
  • Liga de Quito perdió 0-2 frente a Macará en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
  • Emelec y Manta son los únicos equipos que no registran puntos tras dos fechas.
