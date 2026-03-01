La fecha 2 de la LigaPro se jugó casi en su totalidad este fin de semana, a falta del partido de Independiente del Valle y Manta. En dos jornadas ya hay sorpresas en la tabla de posiciones de LigaPro.

Macará, Delfín y Libertad son los equipos que están en lo más alto de la tabla de posiciones. Los tres clubes están empatados con cuatro puntos. Barcelona y Liga de Quito no pudieron repetir victorias y esta vez perdieron, por lo que se quedan con 3 puntos.

Deportivo Cuenca sumó sus tres primeros puntos y también está en el segundo pelotón. Manta y Emelec son los dos únicos equipos que no han sumado puntos, los azules reprogramaron su primera jornada.

Liga de Quito perdió 0-2 sorpresivamente ante Macará en el Rodrigo Paz Delgado, por lo que Independiente del Valle podrá ya sacar ventaja en la tabla si gana en Manta.

Aucas, Leones del Norte y Mushuc Runa solo tienen empates en dos jornadas. Los equipos ecuatorianos tendrán actividad en fases previas de Copa Libertadores y Sudamericana.

Así se jugará la fecha 3

Delfín vs. Guayaquil City

Independiente del Valle vs. Mushuc Runa

Aucas vs. Deportivo Cuenca

Macará vs. Técnico Universitario

Orense vs. Manta

Barcelona vs. Emelec

Libertad vs. Liga de Quito

U. Católica vs. Leones del Norte

