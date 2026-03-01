Sin jugar un solo minuto, James Rodríguez hizo parte de este récord con Minnesota United

James Rodríguez tuvo su primera convocatoria en Minnesota United FC, y a pesar de que los más de 19.000 hinchas que estaban en el Allianz Field se quedaron con ganas verlo, el ’10’ colombiano consiguió hacer parte de un récord sin jugar un solo minuto.

Todo tiene una explicación más que lógica… “Está bien. Está disponible para el partido. Vamos a ver cómo va el juego”, dijo el entrenador Cameron Knowles sobre James antes del partido contra FC Cincinnati. Lastimosamente, el partido no se dio para que el volante colombiano sumara sus primeros minutos en la MLS.

Durante la victoria 1-0 de Minnesota United FC ante FC Cincinnati, James Rodríguez salió a calentar en una sola ocasión, y regresó al banco de suplentes en donde se hizo viral por una imagen en la que apareció con un sistema de calefacción. Hacía un frío un terrible y eso fue clave para el récord.

James Rodríguez y un primer récord en la MLS con Minnesota United

James Rodríguez en Minnesota United vs FC Cincinnati.

Sin jugar un solo minuto, James consiguió el récord de hacer parte del cuarto partido más frío en la historia de la temporada regular de MLS con una temperatura de -6 grados centigrados y una sensación térmica que descendió hasta -12 °C. Y la marca histórica de la que hicieron parte Rodríguez y compañía no paró ahí, ya que los -6°C del 28 de febrero fueron el inicio de un encuentro más frío en la historia del FC Cincinnati desde su ingreso a la Liga de Estados Unidos.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con la Selección Colombia?

No falta mucho tiempo… Como uno de los fijos en las convocatorias del entrenador Néstor Lorenzo, se espera que James Rodríguez sea citado para los partidos de la Selección Colombia ante Croacia (jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M) y Francia (domingo 29 de marzo a las 2:00 P.M).

