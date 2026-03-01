EN VIVO Y GRATIS Deportivo Cuenca vs. Barcelona por la fecha 2 de LigaPro

Un Barcelona lleno de bajas por el partido de Libertadores del martes viaja a enfrentar al Deportivo Cuenca . Los azuayos buscan recuperarse de la derrota de la primera fecha.

Comunicador graduado en Periodismo en Ecuador. Más de diez años de experiencia en medios web, radios, redes sociales. Escribo de fútbol en Bolavip Deportes, editor de BV Ecuador, cubriendo información de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y más del fútbol sudamericano.