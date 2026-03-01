La victoria de la semana pasada en Machala quedó casi sin utilidad para Liga de Quito, y es que en esta jornada perdieron 0-2 contra Macará. Uno de los señalados es Gonzalo Valle, el arquero ecuatoriano cometió un insólito blooper en el arranque.

El defensor central Gianfranco Allala le dio un pase a Valle sin ningún tipo de peligro, sin embargo el arquero demoró en el control y quiso jugar abierto luego de varios segundos. Fede Paz estuvo atento en la presión y solo tuvo que empujar el balón para poner el 0-1 en el Rodrigo Paz Delgado con apenas 20′ jugados.

Todo fue cuesta arriba para Liga, ya que solo diez minutos después el lateral Josué Caicedo se vio expulsado por una dura falta contra Denilson Bolaños. Con esto los ‘albos’ debían remontar con uno menos.

Liga desperdició opciones de gol y cuando estaba volcado al ataque en el segundo tiempo cayó el 0-2 que ponía a los ambateños entre los líderes con cuatro puntos.

Gonzalo Valle recuperó la titularidad en estos dos compromisos luego de sumarse a los trabajos tras haber estado fuera por situaciones de conocimiento público.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

Macará ganó 0-2 a Liga de Quito. Foto: Macará

En resumen

Liga de Quito perdió 0-2 contra Macará en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El arquero Gonzalo Valle cometió un error que permitió el gol de Fede Paz.

Josué Caicedo fue expulsado a los 30 minutos tras una falta contra Denilson Bolaños.

