Bundesliga

El nuevo apodo que Kovac, DT del Borussia Dortmund, le puso a Luis Díaz tras la derrota ante Bayern

Tras la derrota ante el Bayern, Niko Kovac, DT del Dortmund sorprendió al referirse a Luis Díaz con un nuevo apodo que no pasó desapercibido.

Por Julio Montenegro

Niko Kovac explicó la derrota del Borussia Dortmund con Luis Díaz
© Getty ImagesNiko Kovac explicó la derrota del Borussia Dortmund con Luis Díaz

Luis Díaz no registró ni goles ni asistencias en la victoria del Bayern Múnich ante Borussia Dortmund en el clásico de la Bundesliga, pero eso no impidió que el entrenador Niko Kovac le pusiera un nuevo apodo. ¡Toda Colombia está orgullosa!

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

El extremo colombiano llegó a la fecha 24 de la Bundesliga con trece goles y el mismo número de asistencias para confirmar que Bayern Múnich no se equivocó al pagarle a Liverpool 75 millones de euros con bonificaciones. Ojo con este dato, sería clave para el apodo que Kovac le puso a ‘Lucho’ Díaz.

Borussia Dortmund estuvo cerca de complicar a Bayern Múnich con el empate parcial 2-2 que marcaron a siete minutos del final del tiempo reglamentario, pero la calidad de Luis Díaz apareció para dejar a cuatro rivales en el camino e iniciar la jugada del 3-2 final. Bien merecido tuvo el calificativo que le puso Niko Kovac.

El técnico del Dortmund le puso a nuevo apodo a Luis Díaz

El DT del Dortmund elogió la categoría de Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

A la hora de encontrar una explicación par la derrota 2-3 ante Bayern Múnich, el técnico del Borussia Dortmund encontró en Luis Díaz una de las explicaciones con el apodo perfecto para el extremo colombiano. “El Bayern puede fichar a jugadores de élite por 70 millones de euros o 80 millones de euros”, señaló Kovac.

El técnico del Borussia Dortmund reconoce la frustración que le dejó Luis Díaz: “Estoy decepcionado”

El técnico del Borussia Dortmund reconoce la frustración que le dejó Luis Díaz: “Estoy decepcionado”

Apodo de Kovac a Luis Díaz. (Foto: X / @iMiaSanMia)

¿Quién gana más dinero en su equipo, Luis Díaz o Niko Kovac?

Aquí hay una gran diferencia… Mientras que Luis Díaz tiene un salario bruto al año de 14 millones de euros en Bayern Múnich, Niko Kovac cobra 4.5 millones de euros anuales como entrenador del Borussia Dortmund, según el portal ‘Salary Leaks’.

¿Cuál fue el nuevo apodo que Niko Kovac le puso a Luis Díaz?

En síntesis

  • Luis Díaz fue apodado jugador de “élite” por el entrenador del Dortmund, Niko Kovac.
  • El Bayern Múnich desembolsó 75 millones de euros con bonificaciones por el extremo colombiano.
  • El salario bruto anual de Luis Díaz asciende a los 14 millones de euros.
Julio Montenegro
