Jonatan Álvez supo ser uno de los goleadores del fútbol ecuatoriano, sin embargo en los últimos años ha estado lejos de la primera división. En este 2026 el ex Barcelona y Liga de Quito tiene sorpresivo equipo.

Jonatan Álvez es nuevo jugador del Deportivo Italiano de la Serie C de Uruguay, el goleador de Barcelona 2016 venía de jugar en Cerrito de la Serie B y ahora jugará en una división inferior.

Desde su salida de Unión de Santa Fe de Argentina en el 2022, Álvez ha jugado lejos de primera división. En el 2022 regresó al fútbol ecuatoriano para jugar en Naranja Mecánica del Ascenso Guayas.

En sus últimas tres temporadas ha anotado 7 goles en 31 partidos, esto mientras habían rumores de que podría regresar al fútbol ecuatoriano de LigaPro, algo que parece descartado.

En Barcelona anotó 56 goles en más de 120 partidos y fue campeón ecuatoriano 2016 y 2020, además de ser semifinalista de Copa Libertadores en el 2017. En Liga anotó 10 goles en 20 partidos.

Los títulos de la carrera de Jonatan Álvez

Después de su salida de Ecuador, Álvez fue campeón solo en Atlético Nacional de Colombia anotando 10 goles en 50 partidos, pero no fue renovado. En Uruguay fue campeón con Danubio FC y Torque del ascenso.

