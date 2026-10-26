Emelec está a nada de quedarse fuera de jugar el play-off de la Copa Sudamericana y solo este resultado lo podría "salvar".

Emelec volvió a perder en la LigaPro y ahora fue contra Guayaquil City, de nuevo. El ‘Bombillo’ prácticamente comprometió todas sus chances de jugar la Copa Sudamericana, pero aún hay una pequeña posibilidad. El club azul necesita un auténtico milagro.

¿Qué necesita Emelec para jugar la Copa Sudamericana 2027?

Para que Emelec pueda jugar la Copa Sudamericana 2027, el ‘Bombillo’ necesita varios resultados en el cuadrangular y también en la Copa Ecuador.

Ganar todos los partidos que le quedan en el cuadrangula r (sumar 48 puntos)

r (sumar 48 puntos) Que Guayaquil City pierda los dos partidos que tiene o máximo empate 1 (haga 47 puntos)

que tiene o máximo empate 1 (haga 47 puntos) Los finalistas de la Copa Ecuador tienen que ser equipos que ya aseguraron su cupo en Copa Liberadores en LigaPro y que la plaza regrese al primer hexagonal.

Para Emelec es clave que, si gana los partidos del cuadrangular y termina octavo, la Copa Ecuador no entregue el cupo a Copa Libertadores y este regrese a la LigaPro. Con esta movida, los 4 primeros del hexagonal irían a Copa Libertadores y se abre un cupo para el segundo del cuadrangular.

Es muy remota la chance de que Emelec se meta a la Copa Sudamericana y aunque matemáticamente tiene chance de entrar a jugar el play-off de la Copa Sudamericana, a nivel futbolístico se lo ve muy lejos de equipos como Libertad o el City.

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¿Cuándo es el siguiente partido de Emelec?

El próximo partido de Emelec será contra Leones del Norte el próximo sábado, 31 de octubre de 2026. Este encuentro definirá el futuro del ‘Bombillo’ y si ya queda oficialmente eliminado de cualquier chance de jugar la Sudamericana.

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