VIDEO | ¡Héroe ecuatoriano! Triplete de Enner Valencia con Boca Juniors

Boca Juniors perdía 2-0 contra Racing hasta el ingreso de Enner Valencia, el delantero ecuatoriano fue el héroe con un triplete para remontar.

Venía siendo uno de los más criticados en Boca Juniors, sin embargo el delantero ecuatoriano Enner Valencia fue el héroe esta tarde en la clasificación de su club en la Copa Argentina. El ecuatoriano anotó un triplete y fue la figura del 3-2 a favor del azul y oro.

El primer gol llegó a los 72′ tras un tiro de esquina que encontró a Valencia bien ubicado para ganarle en altura a todos y poner el 1-2. El segundo llegó en menos de diez minutos, un centro el área de Sebastián Villa encontró a Enner superando su marca para poner el 2-2.

Cuando el partido moría y parecía que el empate se quedaba en el tiempo regular, Enner Valencia apareció nuevamente a los 90+5 para poner de cabeza el 3-2 y su primer triplete con la camiseta de Boca.

Con esto, Enner Valencia llegó a los cuatro goles con Boca Juniors, el primero fue en Liga Argentina y se suman estos 3 para Copa Argentina. En Copa Sudamericana aún no ha marcado.

El siguiente rival de Boca Juniors será Banfield a jugarse el 7 u 8 de octubre, y seguramente Enner Valencia volverá a tener minutos mientras sigue retomando su mejor nivel.

¡DESCONTÓ BOCA!



A los 72', Valencia convirtió y ahora Racing gana 2-1 en los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/PhQypifKkn — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

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🔵🟡 El segundo tanto de Valencia a los 80' para poner el empate de #Boca ante #Racing. Minutos después, marcó el agónico 3-2 para que el Xeneize avance a semifinales de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/7FjsQNYEYd — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

¡LOCURA DE LOS JUGADORES E HINCHAS DE BOCA TRAS LA AGÓNICA CLASIFICACIÓN A LA SEMIS DE LA COPA ARGENTINA!



Los fanáticos del Xeneize invadieron el campo de juego tras una tarde INOLVIDABLE en el Gigante de Arroyito. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/GwL8No7u4H — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

Enner Valencia celebrando uno de sus tres goles de Boca vs. Racing.