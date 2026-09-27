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Enner Valencia

VIDEO | ¡Héroe ecuatoriano! Triplete de Enner Valencia con Boca Juniors

Boca Juniors perdía 2-0 contra Racing hasta el ingreso de Enner Valencia, el delantero ecuatoriano fue el héroe con un triplete para remontar.

VIDEO | ¡Héroe ecuatoriano! Triplete de Enner Valencia con Boca Juniors
© Getty ImagesVIDEO | ¡Héroe ecuatoriano! Triplete de Enner Valencia con Boca Juniors

Venía siendo uno de los más criticados en Boca Juniors, sin embargo el delantero ecuatoriano Enner Valencia fue el héroe esta tarde en la clasificación de su club en la Copa Argentina. El ecuatoriano anotó un triplete y fue la figura del 3-2 a favor del azul y oro.

El primer gol llegó a los 72′ tras un tiro de esquina que encontró a Valencia bien ubicado para ganarle en altura a todos y poner el 1-2. El segundo llegó en menos de diez minutos, un centro el área de Sebastián Villa encontró a Enner superando su marca para poner el 2-2.

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Cuando el partido moría y parecía que el empate se quedaba en el tiempo regular, Enner Valencia apareció nuevamente a los 90+5 para poner de cabeza el 3-2 y su primer triplete con la camiseta de Boca.

Con esto, Enner Valencia llegó a los cuatro goles con Boca Juniors, el primero fue en Liga Argentina y se suman estos 3 para Copa Argentina. En Copa Sudamericana aún no ha marcado.

El siguiente rival de Boca Juniors será Banfield a jugarse el 7 u 8 de octubre, y seguramente Enner Valencia volverá a tener minutos mientras sigue retomando su mejor nivel.

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Enner Valencia celebrando uno de sus tres goles de Boca vs. Racing.

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Gustavo Dávila
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