Los tres goles de Enner Valencia a Racing en Copa Argentina le dieron este millonario premio a Boca

Conoce los detalles del premio millonario que recibió Boca Juniors tras los tres goles de Enner Valencia a Racing en Copa Argentina.

Apareció un héroe inesperado que pocos le tenían confianza en Argentina. Boca Juniors le ganó 3-2 a Racing Club de Avellandada en los cuartos de final de Copa Argentina 2026 y ya se conoció cuál es el millonario premio que recibió el equipo ‘Xeneize’ por los tres goles de Enner Valencia.

Transcurría el minuto tres del segundo tiempo y Boca perdía 2-0 tras un gol olímpico de Gastón Lodico y otra anotación de Adrían Martínez. El técnico Rodolfo Arruabarrena metió mano y le dio ingreso a Valencia y Sebastián Villa al minuto 11 de la segunda etapa. La historia estaba a punto de cambiar.

La fórmula era tirar un buen centro que un delantero de la categoría de Enner Valencia iba a estar en el espacio perfecto para meterla. ¡Dicho y hecho! A los minutos 72, 80 y 90+5, el delantero ecuatoriano marcó para ser la gran figura de la victoria de Boca Juniors a Racing en los cuartos de final de Copa Argentina.

Los 3 goles de Valencia a Racing le dieron este premio a Boca

Uno de los goles de Valencia a Racing. (Foto: Getty)

Primero fue un cornér que pateó Lautaro Blanco, luego un centro en movimiento de Sebastián Villa y, por último, la misma fórmula con Carlos Palacios. Todos los tres jugadores terminaron asistiendo a Enner Valencia para que Boca reciba un premio de $106.500.000 pesos argentinos, unos 77.100 dólares, aproximadamente, por clasificar a semifinales de Copa Argentina 2026.

El próximo rival de Boca Juniors y Enner Valencia en Copa Argentina

Luego de remontar y superar a Racing Club de Avellenada, Boca Juniors y Enner Valencia van a enfrentar a Banfield en una de las dos semifinales de la Copa Argentina. La otra semifinal la jugarán Club Atlético Tucumán y el ganador del partido entre Estudiantes de la Plata y el Club Atlético Platense.

Publicidad

Encuesta¿Cuál de estos jugadores no asistió a Enner Valencia contra Racing? ¿Cuál de estos jugadores no asistió a Enner Valencia contra Racing? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis