Liga de Quito presentó a Deyverson y Barcelona va por su propio delantero brasileño

Liga de Quito presentó el fichaje del año con la llegada del brasileño Deyverson y ahora Barcelona no se queda atrás. El cuadro amarillo ya tiene visto a un delantero extranjero.

El periodista Roberto Bonafont asegura que Vitor Ferreira es el elegido por César Farías para ser el nuevo delantero de Barcelona. El delantero se encuentra actualmente en el Tijuana de México.

A diferencia de la edad de Deyverson, Vitor Ferreira tiene 24 años, pero en dos temporadas ha tenido poca cantidad de goles. Farías lo conoce de cuando ambos coincidieron en México.

Con esto, Farías cumplirá su objetivo de tener cuatro delanteros, ya que ‘Toto’ Núñez y Miguel Parrales se suman Darío Benedetto y Ferreira y con esto el frente de ataque quedaría completo.

Ferreira dejó las inferiores de Sao Paulo rumbo al Atlético San Luis y luego de cuatro temporadas pasó al Xolos de Tijuana. En San Luis jugó más de cien partidos y anotó 18 goles.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

