El crack mundial que rechazó Barcelona por Darío Benedetto

Si Darío Benedetto tenía ya presión de rendimiento como fichaje de Barcelona, ahora tendrá más. El mismo día que se confirmó su llegada trascendió que el club amarillo rechazó a un crack mundial por la llegada del argentino.

David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, dio a conocer que Barcelona tenía la opción de contratar al volante colombiano James Rodríguez o a Darío Benedetto y se decantaron por el ex Boca Juniors.

Además del factor deportivo de que Benedetto fue un pedido de Farías, también hubo circunstancias económicas. “A mí me ofrecieron a James Rodríguez con un contrato de 3 millones. Era real y Barcelona no tenía que poner todo, solo un poco menos que lo que se paga por Benedetto”, declaró Álvarez en Radio Diblu y Caravana.

Días antes se conoció que James Rodríguez rechazó una oferta de 3 millones de dólares del fútbol ecuatoriano, y mientras pensaban que había sido Independiente del Valle, en realidad fue el club guayaquileño. Álvarez explicó que eligieron al ‘Pipa’ “porque los recursos venían del club, como era el caso de James, que no dependía exclusivamente de Barcelona. Son decisiones que se toman para cuidar la economía del club“.

Darío Benedetto no será el último refuerzo de Barcelona, los amarillos van por un delantero, un volante central más y dependiendo de salidas pueden haber más contrataciones.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Última hora! La oferta que aceptó Darío Benedetto para llegar a Barcelona

El último equipo de James Rodríguez fue el Club León de México.

Tweet placeholder

Encuesta¿Qué jugador debió fichar Barcelona? ¿Qué jugador debió fichar Barcelona? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En resumen