El millonario premio que está cerca de ganar Liga de Quito por la FIFA

La FIFA haría un cambio en el Mundial de Clubes 2029 y Liga de Quito aumentó sus chances de clasificar al torneo.

Liga de Quito tiene entre sus objetivos no solo avanzar en la Copa Libertadores de este año por el premio económico o por el orgullo deportivo, si no también porque ve de reojo la tabla del Mundial de Clubes 2029. Este viernes se dio a conocer una noticia que acercaría tremendamente a los ecuatorianos al torneo.

Según medios internacionales, la FIFA estaría pensando en ampliar el torneo de 32 a 48 clubes participantes, esto significaría dos plazas más para CONMEBOL. Esto haría que hasta los cuatro primeros del ranking CONMEBOL sumado a los cuatro campeones de Libertadores 2025-2029 vayan al torneo.

Esto significa que Liga de Quito debe pelear clasificar a las Libertadores de los años siguientes y ganaría cerca de 15 millones de dólares solo por participar. Cifra que también ganó ya Boca, River, Flamengo y Palmeiras por las ediciones 2025.

Si hasta cuatro equipos avanzan, Liga de Quito estaría virtualmente clasificado con solo clasificar a los dos torneos restantes y hacer una aceptable fase de grupos.

Actualmente Liga de Quito está yendo como segundo clasificado, por detrás de Palmeiras y por encima de Estudiantes de La Plata. La ventaja de puntos es considerable a favor de los ‘albos’.

Liga de Quito regresa a la actividad en Copa Libertadores contra Mirassol de Brasil por los octavos de final del torneo, luego de eso si accede avanzará contra Palmeiras.

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Así va la tabla del Mundial de Clubes por ranking CONMEBOL

Liga de Quito, Palmeiras y Estudiantes de La Plata siguen en carrrera en la presente Copa Libertadores. Flamengo está clasificado ya por ganar la Copa Libertadores.