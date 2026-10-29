Los clubes que podrían reemplazar a Vinotinto en la LigaPro 2027

Vinotinto podría no quedarse en la LigaPro 2027 pese a lograr el ascenso y ya revelan los equipos que podrían comprar su plaza.

Vinotinto consiguió el ascenso a la LigaPro, pero su futuro en la Serie A estaría en duda por una posible situación de multipropiedad, con Aucas. Y ya empiezan a aparecer posibles compradores interesados en ocupar su lugar la próxima temporada.

Según informó Studio Fútbol, Daquilema FC y Deportivo Santo Domingo NM23 (el equipo de Moisés Caicedo) serían los dos clubes interesados en comprar la plaza de Vinotinto para participar en la máxima categoría en 2027. Ambos equipos también estarían atentos a lo que suceda con Delfín SC, cuya situación deportiva podría dirigirse a la venta si el conjunto manabita termina descendiendo a la Serie B.

Otro club que habría analizado la posibilidad de adquirir una plaza es El Nacional, el histórico equipo ecuatoriano afrontara la Segunda Categoría en 2027 tras dos descensos consecutivos, por lo que comprar un cupo en la LigaPro es el único escenario para mantenerse.

Si finalmente no puede competir por la posible incompatibilidad de propietarios y tampoco vende su plaza, una de las alternativas sería un cambio de dueños. Otro escenario que se ha mencionado es que el cupo termine en manos de 9 de Octubre, el tercero en la tabla.

Precisamente, la situación de 9 de Octubre también generó comentarios luego de que necesitaban una amplia diferencia de goles frente a Cuenca Juniors para empatar en puntos y terminó imponiéndose por 8-1, un resultado que despertó polémica y sospechas en redes sociales.

La postura de la LigaPro sobre el caso de Vinotinto para el 2027

Hace poco tiempo, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor reveló que el caso se debe resolver antes de 2027 y se procederá, seguramente, con la desvinculación real de los clubes. “La respuesta es que la situación se resuelve antes de que arranque 2027, mediante filialidad o desvinculación real de los clubes“, escribió hace tiempo Loor.

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Daquilema podría ser el nuevo participante de la LigaPro 2027. Foto: FEF.

En resumen