Enner Valencia, por otro título: Así le fue a Boca la última vez que usó el uniforme de la final de la Sudamericana

¿Cábala mística o maldición? Descubre cómo le fue a Boca la última vez que usó el polémico uniforme con el que Enner Valencia jugará la final.

Boca Juniors volvió a las mieles de las victorias importantes y con un gol de Enner Valencia quedó campeón de la Tabla Anual 2026 en el fútbol de Argentina. Ahora, el desafío es volver a dar el salto de calidad a nivel internacional, y ya se conoció el uniforme que usará en la final de la Copa Sudamericana 2026.

¡Valencia y compañía se ilusionan! Boca clasificó a la final de la Copa Sudamericana luego de remontar el marcador global de la serie contra Vasco Da Gama. En la final se enfrentará a otro equipo brasileño que lo llevó a cambiar su uniforme habitual.

Atlético Mineiro dejó atrás a Motevideo City Torque en semifinales tras un marcador global de 3-2 y jugará con su uniforme de local, camiseta con franjas blancas y negras y pantaloneta (short) negra, contra Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Así le fue a Boca la última vez que usó el uniforme de la final de la Sudamericana

Paredes con el uniforme de la final de la Copa Sudamericana. (Foto: X)

Se confirmó que Boca usará la tradicional camiseta azul, pero la pantaloneta y medias serán amarillas en la final de la Copa Sudamericana 2026. El periodista Diego Monroig contó que el más reciente recuerdo de este uniforme se dio en la semifinal del Mundial de Clubes 2007 contra Étoile du Sahel. ¿Cómo le fue? Victoria 1-0 el 12 de diciembre de 2007 con gol de Neri Cardozo y clasificación a la final que terminaría perdiendo 4-2 con AC Milán.

Este será el uniforme de Álvaro Montero en la final de la Copa Sudamericana 2026

El sábado 21 de noviembre a las 19:30 ARG se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026 Atlético Mineiro vs. Boca Juniors en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, y Álvaro Montero usará todo el uniforme de color celeste.

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Montero, arquero de Boca. (Foto: X)

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