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Si América de Cali es sancionado por el TAS: así quedaría la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El TAS tomará una decisión y si América de Cali es sancionado, así quedaría en la tabla de posiciones.

El puesto de América de Cali si termina siendo sancionado
© GettyImages/ Edit BVEl puesto de América de Cali si termina siendo sancionado

América de Cali ya sabe que el TAS tomará una decisión en esta semana sobre las demandas que pusieron Internacional de Bogotá y Santa Fe. El club supuestamente habría “alineado mal” a Yhormar Hurtado, quien había jugado en dos equipos previamente.

La DIMAYOR resolvió no sancionar a América de Cali, pero si castigar a Hurtado. a Santa Fe e Internacional no les gustó esta resolución y se fueron al TAS. En este tribunal internacional los equipos reclaman los puntos del partido, lo cual en caso de darse para ellos afectaría a los ‘Diablos Rojos’.

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¿Cómo quedaría América de Cali en la tabla de posiciones si es sancionado?

En caso de que el TAS sancione de manera oficial a América de Cali, el club perdería 4 puntos que tiene ahora mismo en la tabla de posiciones. Eso no compromete en nada su clasificación a los cuadrangulares, pero sí en ganar el “punto invisible” de los cuadrangulares. Pasaría de tener 36 puntos a 32 unidades.

El “punto invisible” es la ventaja deportiva que ganan los equipos que terminan en el primer y segundo lugar de la tabla de posiciones. Si se confirma el castigo, América tendrá que ganar el último partido ante el Pereira y esperar otros resultado para, al menos, ser segundo.

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Si el TAS decide sancionar a América eso quiere decir que Santa Fe sumará 3 puntos más, por lo cual, en la reclasificación pasaría a ‘La Mechita’ con 68 puntos, y los de Cali se quedarían con 66 unidades. Eso obliga a sacar victorias en el cuadrangular pensando en entrar como segundo a la próxima Copa Libertadores.

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En síntesis:

  • El TAS fallará esta semana sobre las demandas contra América de Cali por Yhormar Hurtado.
  • Cuatro puntos perdería América de Cali si el TAS confirma la sanción en su contra.
  • Santa Fe e Internacional de Bogotá demandaron a América de Cali ante el tribunal internacional.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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