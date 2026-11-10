Ponen a Paulo Dybala en planes de un grande de Liga BetPlay

En uno de los rumores de mercados en Colombia, ponen al astro argentino Paulo Dybala en planes de un grande de Liga BetPlay.

Si algo le faltaba a los rumores del mercado de fichajes era la posibilidad de ver a otro crack mundial en Colombia. Ahora, una información apunta a que Paulo Dybala podría jugar en la Liga BetPlay 2027, ¿humo o una posibilidad real?

Según el periodista Andrés Vergara, Junior de Barranquilla tendría la intención de buscar el fichaje de Paulo Dybala de cara a la próxima temporada. El argentino, actualmente en AS Roma, se encuentra en la recta final de su contrato con el conjunto italiano.

Sin embargo, rápidamente los hinchas reaccionaron con datos que muestran que es casi imposible. La cláusula de salida de Dybala en AS Roma estaría fijada en 20 millones de euros, una cifra impagable para el club colombiano.

Aunque AS Roma podría aceptar negociar a Dybala en diciembre para evitar que seis meses después se marche como agente libre, Junior no sería necesariamente el principal candidato. Boca Juniors volvería por él después de intentar convencerlo antes de que renovara con el equipo italiano.

Otro aspecto que aleja al argentino del fútbol colombiano es su salario, que rondaría los 2,2 millones de dólares anuales en AS Roma. Aunque esa cifra podría ser asumida por Boca Juniors o varios clubes europeos, para Junior representaría un esfuerzo económico considerable.

Los títulos en la carrera de Paulo Dybala

Con la Juventus de Italia gano 12 títulos nacionales además de ser finalista de la UEFA Champions League, mientras que con Argentina ganó el Mundial 2022 y la Finalissima 2023.

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Paulo Dybala tiene contrato con el AS Roma hasta junio 2027. Foto: Getty.

En resumen

El rumor más surrealista del mercado: Una sorpresiva información del periodista Andrés Vergara sacudió el entorno del FPC al asegurar que el Junior de Barranquilla tiene en sus planes intentar el fichaje del crack argentino y campeón del mundo, Paulo Dybala, de cara a la temporada 2027 de la Liga BetPlay.

Un muro financiero infranqueable: La ilusión de la afición ‘Tiburona’ chocó de frente con los números reales; el atacante tiene una cláusula de salida de 20 millones de euros con la AS Roma y percibe un salario anual cercano a los 2,2 millones de dólares, cifras totalmente fuera de la órbita y capacidad económica de la dirigencia colombiana.

La ilusión de la afición ‘Tiburona’ chocó de frente con los números reales; el atacante tiene una cláusula de salida de 20 millones de euros con la AS Roma y percibe un salario anual cercano a los 2,2 millones de dólares, cifras totalmente fuera de la órbita y capacidad económica de la dirigencia colombiana. El verdadero competidor en Sudamérica: Si bien Dybala entrará en sus últimos seis meses de contrato en enero (lo que obligaría a la Roma a negociarlo en diciembre para que no se vaya gratis), el destino más probable en caso de regresar al continente no sería Colombia, sino Boca Juniors, equipo que ya intentó convencerlo en el pasado y que sí podría estructurar una oferta para asumir sus pretensiones.