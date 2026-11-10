Pasó por la Selección de Colombia y podría ser nuevo refuerzo de Liga de Quito

Álvaro Angulo no ha encontrado la regularidad deseada en Pumas de la UNAM y ahora vuelve a aparecer en el radar de posibles cambios de equipo. El lateral colombiano podría protagonizar un movimiento en el mercado de fichajes a otro equipo del exterior.
Según medios ecuatorianos, Álvaro Angulo podría convertirse en una opción para Liga de Quito, uno de los clubes más grandes del país que busca reforzar su defensa tras una temporada muy complicada.
La llegada de Angulo a Liga de Quito podría concretarse únicamente mediante un préstamo, ya que su ficha definitiva estaría valorada en al menos 1,5 millones de dólares. Cifra que el equipo ecuatoriano difícilmente podría asumir más si se quedan fuera de Libertadores 2027
El exjugador de Atlético Nacional e Independiente de Avellaneda apenas registra nueve partidos esta temporada, con un total de 367 minutos disputados. Álvaro Angulo tuvo una breve convocatoria a la Selección Colombia en el 2025.
Tampoco sería una sorpresa que Álvaro Angulo reciba sondeos para regresar a la Liga BetPlay en 2027. Con Atlético Nacional conquistó cinco títulos locales antes de marcharse a Independiente de Avellaneda.
Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.
Álvaro Angulo fue considerado incluso para la Selección de Colombia. Foto: Getty.
En resumen
- En la mira del ‘Rey de Copas’: Sin la continuidad esperada en los Pumas de la UNAM de México —donde apenas acumula nueve partidos y 367 minutos disputados en el semestre—, el lateral izquierdo colombiano Álvaro Angulo vuelve al radar del mercado internacional como una seria alternativa para reforzar la defensa de Liga de Quito en 2027.
- La fórmula del préstamo: La dirigencia del conjunto ‘Albo’ solo contempla su incorporación mediante una cesión temporal, debido a que el pase definitivo del defensor está tasado en aproximadamente 1,5 millones de dólares, una cifra inalcanzable para la realidad financiera del cuadro ecuatoriano, más aún ante el riesgo latente de quedarse fuera de la Copa Libertadores 2027.
- Palmarés y pretendientes en Colombia: El futbolista de 29 años, quien formó parte de procesos con la Selección de Colombia y conquistó cinco títulos locales con Atlético Nacional antes de emigrar a Independiente de Avellaneda y luego a la Liga MX, también despertó el interés de varios clubes de la Liga BetPlay que buscarían repatriarlo.