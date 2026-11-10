Pasó por la Selección de Colombia y podría ser nuevo refuerzo de Liga de Quito

Liga de Quito podría fichar a un jugador que tuvo un fugaz paso por la Selección de Colombia para el 2027.

Álvaro Angulo no ha encontrado la regularidad deseada en Pumas de la UNAM y ahora vuelve a aparecer en el radar de posibles cambios de equipo. El lateral colombiano podría protagonizar un movimiento en el mercado de fichajes a otro equipo del exterior.

Según medios ecuatorianos, Álvaro Angulo podría convertirse en una opción para Liga de Quito, uno de los clubes más grandes del país que busca reforzar su defensa tras una temporada muy complicada.

La llegada de Angulo a Liga de Quito podría concretarse únicamente mediante un préstamo, ya que su ficha definitiva estaría valorada en al menos 1,5 millones de dólares. Cifra que el equipo ecuatoriano difícilmente podría asumir más si se quedan fuera de Libertadores 2027

El exjugador de Atlético Nacional e Independiente de Avellaneda apenas registra nueve partidos esta temporada, con un total de 367 minutos disputados. Álvaro Angulo tuvo una breve convocatoria a la Selección Colombia en el 2025.

Tampoco sería una sorpresa que Álvaro Angulo reciba sondeos para regresar a la Liga BetPlay en 2027. Con Atlético Nacional conquistó cinco títulos locales antes de marcharse a Independiente de Avellaneda.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Álvaro Angulo fue considerado incluso para la Selección de Colombia. Foto: Getty.

En resumen