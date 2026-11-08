Mientras Enner Valencia gana 1.2 millones en Boca, el salario de Ángel Di María en Rosario Central

Conoce los detalles de la comparativa salarial entre Enner Valencia en Boca Juniors y el contrato de Ángel Di María en Rosario Central.

La definición de la Tabla Anual 2026 de la Liga Argentina tuvo a Boca Juniors y Rosario Central en la definición, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios que tienen Enner Valencia y Ángel Di María en sus equipos. La diferenia es poca…

Con el propósito de que llegara sin molestias a los Playoffs del Torneo Clausura argentino, Di María no jugó en la victoria contra Estudiantes de Río Cuarto por una molestia física en la zona izquierda del pubis. El caso de Valencia fue diferente.

Rosario Central estaba siendo el campeón de la Tabla Anual 2026 hasta que Enner Valencia apareció con un gol al minuto 95 y le dio la victoria 1-0 a Boca Juniors contra Defensa y Justicia. Ahora, la pregunta que surgió fue: ¿El delantero ecuatoriano gana más o menos que Ángel Di María?

La pequeña diferencia de salarios entre Enner Valencia y Ángel Di María

Enner Valencia y Di María. (Foto: Getty)

La diferencia es de un poco más de 100.000 dólares, según los datos publicados por el portal ‘Salary Sport’. Mientras Enner Valencia gana un poco más de 1.2 millones de dólares al año en Boca, Di María tiene un salario de 1.3 millones.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Ahora, el objetivo es clasificar a la final de la Copa Argentina. El próximo partido de Boca Juniros con Enner Valencia y compañía será contra Banfield el sábado 14 de noviembre a las 19:00 ARG por la semifinal de la Copa Argentina.

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