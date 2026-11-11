La condición que Arsenal pondría para que Piero Hincapié se marche al FC Barcelona

Piero Hincapié es un objetivo a corto y mediano plazo del FC Barcelona. El ecuatoriano la pasa muy bien en Inglaterra y la posibilidad de ser vendido es nula en este mercado de invierno. Ahora se abre un nuevo rumor sobre lo que pueda pasar en el mercado de verano.

Según revela Football Insider, el FC Barcelona no pierde las esperanzas en hacer una oferta por Piero Hincapié en el mercado de verano, ya para la siguiente temporada. En esa ventana, el Arsenal podría cambiar de postura y apuntar a otra dirección.

La misma fuente revela que el Arsenal solo podría considerar una venta por Piero Hincapié siempre y cuando el club “amarre” a un reemplazo del defensor. Ahora mismo, los ‘Gunners’ no tienen un jugador de las características del ecuatoriano y por eso la puerta está cerrada.

Y es que en el Arsenal, Hincapié no juega como central, el jugador ecuatoriano se desempeña más por la banda izquierda, ese es su lugar desde que fichó por el gigante de Londres. Por lo cual, no hay en la plantilla ahora un jugador que pueda reemplazarlo además de Calafiori que es titular.

Piero Hincapié viene jugando poco con los ‘Gunners’. (Foto: GettyImages)

Son semanas muy movidas a la interna de Arsenal, donde varios nombres de la plantilla aparecen para una posible venta, sin embargo, jugadores como Merino y Zubimendi salieron a desmentir dichos rumores y afirmaron que no se irán de Arsenal. No se descarta que Hincapié también lo diga.

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El contrato y sueldo de Piero Hincapié en Arsenal

Piero Hincapié tiene con Arsenal un contrato hasta la temporada 2031. El ecuatoriano también gana en Inglaterra un sueldo cercano a los 4 millones por temporada. Por lo cual, el futbolista tricolor está bastante cómodo en Inglaterra para pensar en un movimiento a España.

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