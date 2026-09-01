Última hora: Gonzalo Plata regresa a Flamengo y enciende las alarmas

El ecuatoriano Gonzalo Plata no aprobó los chequeos médicos con el Dynamo de Moscú y enciende alarmas mientras regresa a Brasil.

El futuro de Gonzalo Plata suma un nuevo y sorpresivo capítulo este martes, y es que el extremo ecuatoriano no pasó los chequeos médicos con el Dynamo de Moscú y regresará a Flamengo.

Los medios brasileños reportan que Gonzalo Plata presentó una lesión en su rodilla y su traspaso quedó descartado. Los detalles de la lesión no han sido revelados pero encienden alarmas.

Que los jugadores tengan alguna lesión o molestia no suele ser motivo para cancelar un fichaje, salvo que sea algo de consideración, por lo que hay preocupación sobre el ecuatoriano.

Con esto, Gonzalo Plata debe viajar de vuelta a Brasil pese a que fue anunciado y recibido en Rusia por el Dynamo. Con los mercados a nada de cerrar en todo el mundo, si quieren buscar un nuevo club para el ecuatoriano, deben apurarse más aún porque el Fla tiene cupos extranjeros copados.

Flamengo avanzó incluso con la búsqueda de su reemplazo y ficharon a Anthony Valencia, otro seleccionado ecuatoriano para cubrir esa baja esta temporada.

El contrato de Gonzalo Plata con Flamengo

Gonzalo Plata tenía un larguísimo contrato con Flamengo aún, puesto que, el delantero ecuatoriano firmó un acuerdo hasta mediados de 2029 y ahora lo deberá cumplir.

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Gonzalo Plata – Dynamo de Moscú

En resumen