Última hora: Gonzalo Plata regresa a Flamengo y enciende las alarmas

El futuro de Gonzalo Plata suma un nuevo y sorpresivo capítulo este martes, y es que el extremo ecuatoriano no pasó los chequeos médicos con el Dynamo de Moscú y regresará a Flamengo.
Los medios brasileños reportan que Gonzalo Plata presentó una lesión en su rodilla y su traspaso quedó descartado. Los detalles de la lesión no han sido revelados pero encienden alarmas.
Que los jugadores tengan alguna lesión o molestia no suele ser motivo para cancelar un fichaje, salvo que sea algo de consideración, por lo que hay preocupación sobre el ecuatoriano.
Con esto, Gonzalo Plata debe viajar de vuelta a Brasil pese a que fue anunciado y recibido en Rusia por el Dynamo. Con los mercados a nada de cerrar en todo el mundo, si quieren buscar un nuevo club para el ecuatoriano, deben apurarse más aún porque el Fla tiene cupos extranjeros copados.
Flamengo avanzó incluso con la búsqueda de su reemplazo y ficharon a Anthony Valencia, otro seleccionado ecuatoriano para cubrir esa baja esta temporada.
El contrato de Gonzalo Plata con Flamengo
Gonzalo Plata tenía un larguísimo contrato con Flamengo aún, puesto que, el delantero ecuatoriano firmó un acuerdo hasta mediados de 2029 y ahora lo deberá cumplir.
Gonzalo Plata – Dynamo de Moscú
En resumen
- Gonzalo Plata se reincorpora al Flamengo de Brasil de última hora, reconfigurando su panorama competitivo en esta temporada 2026.
- Su regreso enciende las alarmas en la institución, que monitorea de cerca su estado físico y ritmo de juego para encarar el calendario.
- La situación mantiene en vilo a la Selección de Ecuador, atenta a la continuidad y al nivel futbolístico de una de sus piezas ofensivas titulares.