Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona

Mientras a Barcelona le pidió 50 mil dólares, revelan el salario que tendrá Octavio Rivero en Chile

Octavio Rivero no es más jugador de Barcelona y además de la importante suma que pagaron los chilenos se conoce el salario del jugador.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Mientras a Barcelona le pidió 50 mil dólares, revelan el salario que tendrá Octavio Rivero en Chile Foto: U. de Chile
Mientras a Barcelona le pidió 50 mil dólares, revelan el salario que tendrá Octavio Rivero en Chile Foto: U. de Chile

Barcelona SC vendió finalmente a Octavio Rivero para la Universidad de Chile y además de la suma importante que pagaron los chilenos, el goleador uruguayo cobraría una fortuna. Se conoce cuánto cobrará el ex goleador de LigaPro en su nuevo club.

En Barcelona cobraba 50 mil dólares y medios chilenos apuntan a que Octavio Rivero ganaría cerca de 60 mil dólares mensuales en la Universidad de Chile. Según reportes el ex amarillo pasará a ser uno de los mejores pagados del torneo del mencionado país.

Hay diferentes versiones sobre la salida de Octavio Rivero, mientras unos apuntaban a que el delantero quiso quedarse en Barcelona a cambio de un aumento, otros señalaban que el jugador buscaba salir bajo cualquier circunstancia, incluso yéndose libre.

Octavio Rivero tenía un año y medio más de contrato, por lo que tuvo que haber negociaciones entre clubes. Se conoce que Barcelona recibió 1 millón de dólares, pero de esa cifra la mitad fue para pagar valores impagos al propio Rivero.

Ahora Barcelona busca dos nuevos delanteros ya que perdieron a Rivero y a Felipe Caicedo, nombres como Darío Benedetto, Teodoro Arce y Daniel Valencia empiezan a sonar.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Publicidad
Los millones que pagará el FC Barcelona por Ederson Castillo

ver también

Los millones que pagará el FC Barcelona por Ederson Castillo

Octavio Rivero – U. de Chile presentación.

Octavio Rivero – U. de Chile presentación.

En resumen

  • Octavio Rivero fue vendido por Barcelona SC a la Universidad de Chile por 1 millón de dólares.
  • El delantero Octavio Rivero percibirá un salario mensual cercano a los 60 mil dólares en Chile.
  • Barcelona SC destinó 500 mil dólares de la venta para cancelar valores impagos a Octavio Rivero.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Fue la estrella de Emelec y ahora llegaría "gratis" a Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Fue la estrella de Emelec y ahora llegaría "gratis" a Barcelona SC

Emelec busca el camisetazo de la temporada 2026 y va por este jugador de Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Emelec busca el camisetazo de la temporada 2026 y va por este jugador de Barcelona SC

OFICIAL: Barcelona SC tiene un nuevo arquero y sorprendió a todos en Ecuador
Fútbol de Ecuador

OFICIAL: Barcelona SC tiene un nuevo arquero y sorprendió a todos en Ecuador

Manchester United y Real Madrid quieren fichar al mismo jugador ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Manchester United y Real Madrid quieren fichar al mismo jugador ecuatoriano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo