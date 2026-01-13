Mientras a Barcelona le pidió 50 mil dólares, revelan el salario que tendrá Octavio Rivero en Chile

Barcelona SC vendió finalmente a Octavio Rivero para la Universidad de Chile y además de la suma importante que pagaron los chilenos, el goleador uruguayo cobraría una fortuna. Se conoce cuánto cobrará el ex goleador de LigaPro en su nuevo club.

En Barcelona cobraba 50 mil dólares y medios chilenos apuntan a que Octavio Rivero ganaría cerca de 60 mil dólares mensuales en la Universidad de Chile. Según reportes el ex amarillo pasará a ser uno de los mejores pagados del torneo del mencionado país.

Hay diferentes versiones sobre la salida de Octavio Rivero, mientras unos apuntaban a que el delantero quiso quedarse en Barcelona a cambio de un aumento, otros señalaban que el jugador buscaba salir bajo cualquier circunstancia, incluso yéndose libre.

Octavio Rivero tenía un año y medio más de contrato, por lo que tuvo que haber negociaciones entre clubes. Se conoce que Barcelona recibió 1 millón de dólares, pero de esa cifra la mitad fue para pagar valores impagos al propio Rivero.

Ahora Barcelona busca dos nuevos delanteros ya que perdieron a Rivero y a Felipe Caicedo, nombres como Darío Benedetto, Teodoro Arce y Daniel Valencia empiezan a sonar.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Octavio Rivero – U. de Chile presentación.

