Los millones que pagará el FC Barcelona por Ederson Castillo

Ederson Castillo viajó a España para hacer pasantías en el FC Barcelona con la opción real de que sea fichado por los españoles. Se conoce cuánto ganaría Liga de Quito si se concreta el traspaso.

Según Área Deportiva, Liga de Quito vendería a Ederson Castillo por tres millones de dólares. Esto representa una cifra importante por la venta de un canterano.

La cifra es llamativa ya que días atrás desde Europa informaban que el Manchester United podría llevárselo por 7 millones de dólares, con el interés del Atlético de Madrid y Bayern Múnich.

Ederson Castillo estará 15 días entrenando con el FC Barcelona B a modo prueba, el club catalán lo ha estado siguiendo desde sus participaciones en las selecciones juveniles de Ecuador.

Óscar Zambrano es por ahora el único canterano vendido al exterior a clubes de Europa por millones de euros, aunque se espera que Castillo sea el siguiente. Si no es vendido, será ascendido al primer equipo en el 2026.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Liga de Quito – Ederson Castillo.

