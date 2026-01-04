Barcelona SC trabaja contra el tiempo para llegar de mejor manera a la fase 2 de la Copa Libertadores, esto mientras hay rumores de salidas de sus jugadores más importantes. Los ‘toreros’ aún no tienen contrataciones mientras su rival Argentinos Juniors ya los concreta.

Enzo Pérez, campeón con River Plate y Estudiantes de La Plata, firmó a sus 40 años de edad con Argentinos para el 2026. El experimentado volante seguirá activo una temporada más con el Bicho según Germán García Govea.

Argentinos Juniors juega la fase previa de la Copa Libertadores ya que los cupos directos se fueron a los distintos campeones de Argentina, aún así fue de los más regulares del año.

Barcelona podría perder jugadores como Leonai Souza, Octavio Rivero, Janner Corozo, Gabriel Cortez, Ignacio De Arruabarrena, entre otros. Los amarillos arrancan la fase previa en enero.

El ganador de la llave entre Barcelona y Argentinos Juniors enfrentará al ganador de la llave entre Botafogo y el representante de Bolivia. Los brasileños también sumán refuerzos.

Los millones que perdería Barcelona SC

Si estos 6 jugadores terminan saliendo de Barcelona SC y el club no les puede pagar y no saca nada por su ingreso, el ‘Ídolo’ terminaría perdiendo entre 2 y 5 millones por estas posibles ventas. Dinero que no vendría mal para un club con gran crisis financiera.

Enzo Pérez – River Plate

