Independiente del Valle empieza a sumar jugadores para la siguiente temporada donde buscará el bicampeonato de LigaPro. Los ‘Rayados’ tienen dos nuevos futbolistas para el 2026.

El primero es Juan Viacaya, defensa uruguayo que viene de Defensor Sporting como agente libre y será nuevo jugador de Independiente según el periodista César Luis Merlo. El segundo es Alejandro Tobar, la figura del Deportivo Cuenca regresa a Sangolquí.

Había sondeos de Liga de Quito por el volante ecuatoriano pero al final no hubo oferta formal. Es el tercer refuerzo de Independiente del Valle tras el fichaje de Djorkaeff Reasco.

Independiente del Valle también se ha desprendido de varios jugadores como Renato Ibarra, Matías Fernández, Christian Zabala, Michael Hoyos y más jugadores podrían sumarse.

Sobre otros refuerzos, han sonado John Jairo Espinoza y Matías Pelleró, lateral ecuatoriano y volante argentino respectivamente, aunque no ha habido novedades.

El presupuesto de Independiente del Valle para 2026

Aunque se espera que IDV vuelva a ser protagonista en el mercado de fichajes de la LigaPro, se confirmó que no será por un gran gasto. El club planificó que en 2026 se tenga el mismo presupuesto que ahora en 2025, por lo cual, no se espera un fichaje millonario.

Claudio Spinelli – Independiente del Valle

