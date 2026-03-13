Se definen los últimos 6 cupos para el Mundial 2026: las cinco grandes selecciones que pueden quedarse afuera

Quedan seis lugares libres para disputar el Mundial. La primera edición de 48 equipos calienta motores pensando en una fase de repechaje donde ni mucho menos Italia es la única que se juega su honor y la chance de volver al torneo tras casi 12 años de ausencia. Todas estas potencias de sus continentes se encuentran sin margen de error.

Arranquemos con las repescas internacionales. República Democrática del Congo espera en la final al ganador del Jamaica vs. Nueva Caledonia que se disputará dentro de 15 días. Al otro lado del tablero y buscando otro cupo aparece la llave donde Irak medirá fuerzas ante el vencedor del Bolivia vs. Surinam.

Por Europa la cosa pinta caliente. Se jugarán en todas las llaves dos semifinales y luego un choque a 90 minutos que definirá cuatro cupos. Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia-Herzegovina, la primera gran disputa que se viene en el viejo continente. La cuatro veces campeona del mundo quiere dejar atrás los traumas vividos ante Suecia en 2017 y aquella debacle ante Macedonia que en 2021 confirmó una crisis total del calcio.

Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania aparecen como otros de los choques potentes. Figuras como Alexander Isak y Robert Lewandowski podrían encontrarse en una final donde, sin dudas, el Mundial perderá a uno de los mejores arietes de toda Europa. La Turquía de Arda Güler mide fuerzas con Rumanía para enfrentarse en la final de su zona al vencedor del Eslovaquia vs. Kosovo.

Dinamarca, otra campeona de Europa que se juega el pase al Mundial: GETTY

Italia no es la única campeona de Europa en problemas. Dinamarca espera no repetir batacazo en contra ante Macedonia del Norte. República Checa vs. República de Irlanda cierran todo en el panorama europeo. Los nórdicos, ganadores de la Eurocopa de 1992 y con figuras como Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Rasmus Højlund, Christian Nørgaard, Andreas Christensen, Patrick Dorgu o Mikkel Damsgaard, están a un paso en falso de perderse una edición que estrena el formato de 48 selecciones repartidas en 12 grupos.

Datos claves

