Los cambios que alista Marcelo Gallardo para el nuevo once de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador se alista para su segundo amistosos internacional y Marcelo Gallardo ya alista los cambios en el once.

La Selección de Ecuador cayó 3-0 ante Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo y el resultado dejó varias dudas en el equipo. De cara al próximo amistoso frente a Japón, el entrenador argentino ya analizaría cambios en varias posiciones para buscar una reacción inmediata de la Tricolor.

Una de las primeras modificaciones estaría en defensa, Jackson Porozo podría perder la titularidad después de su actuación ante Corea del Sur y Leonardo Realpe aparece como la principal alternativa para acompañar a Willian Pacho en la zaga ecuatoriana.

Gallardo también podría cambiar el ataque, Juan Riquelme Angulo tendría opciones de ser titular ante Japón en lugar de Jordy Caicedo, después de mostrar mayor movilidad durante los minutos que disputó frente al combinado surcoreano.

Las otras novedades aparecerían en el arco y el mediocampo. Gonzalo Valle podría reemplazar a Hernán Galíndez, mientras que Denil Castillo tendría posibilidades de ingresar por Alan Franco, uno de los futbolistas más cuestionados tras la derrota 3-0.

Con estos cambios, Ecuador podría formar ante Japón con Gonzalo Valle; Ángelo Preciado, Leonardo Realpe, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Keny Arroyo, Juan Riquelme Angulo y Nilson Angulo. Gallardo buscará una respuesta del equipo después de un complicado estreno al frente de la Tricolor.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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