Newcastle United se llevará a otro jugador de Independiente del Valle

Independiente del Valle está a punto de dar otra millonaria venta a Europa, y es que el Newcastle United ofertó por uno de los jugadores del cuadro ‘Rayado’. La Premier League tendrá a otro juvenil ecuatoriano a partir de la siguiente temporada.

El periodista Rudy Galetti señala que el Newcastle está cerca de fichar a Johan Martínez. El volante y enganche ecuatoriano de 16 años es una de las promesas del campeón ecuatoriano.

A Johan Martínez lo estuvieron siguiendo otros gigantes de Europa como el Manchester City, FC Barcelona y Bayern Múnich. Los ingleses están más cerca de ficharlo.

No se ha hecho oficial el tema de cifras pero son al menos 3 millones de dolares lo que pedirá Independiente del Valle. Como hacen siempre, guardarán el 20% de sus derechos económicos.

Johan Martínez se unirá así a Justin Lerma, Patrik Mercado, y los gemelos Holger y Edwin Quinteros como las siguientes perlas que irán a Europa cuando cumplan la mayoría de edad.

Los millones que ha ganado IDV en los últimos años por vender jugadores

Solo por vender a sus jugadores, Independiente del Valle ha ingresado en los últimos años más de 100 millones de dólares. Aunque IDV los transfiere por bajos montos, siempre se guarda una parte del porcentaje para futuras ventas y eso le deja grandes ingresos.

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Johan Martínez – Independiente del Valle

En resumen