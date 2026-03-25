Es tendencia:
logotipo del encabezado
Independiente del Valle

Newcastle United se llevará a otro jugador de Independiente del Valle

Independiente del Valle está cerca de vender a otro de sus canteranos a la Premier League, en este caso al Newcastle United.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Newcastle United se llevará a otro jugador de Independiente del Valle
Newcastle United se llevará a otro jugador de Independiente del Valle

Independiente del Valle está a punto de dar otra millonaria venta a Europa, y es que el Newcastle United ofertó por uno de los jugadores del cuadro ‘Rayado’. La Premier League tendrá a otro juvenil ecuatoriano a partir de la siguiente temporada.

El periodista Rudy Galetti señala que el Newcastle está cerca de fichar a Johan Martínez. El volante y enganche ecuatoriano de 16 años es una de las promesas del campeón ecuatoriano.

A Johan Martínez lo estuvieron siguiendo otros gigantes de Europa como el Manchester City, FC Barcelona y Bayern Múnich. Los ingleses están más cerca de ficharlo.

No se ha hecho oficial el tema de cifras pero son al menos 3 millones de dolares lo que pedirá Independiente del Valle. Como hacen siempre, guardarán el 20% de sus derechos económicos.

Johan Martínez se unirá así a Justin Lerma, Patrik Mercado, y los gemelos Holger y Edwin Quinteros como las siguientes perlas que irán a Europa cuando cumplan la mayoría de edad.

Los millones que ha ganado IDV en los últimos años por vender jugadores

Solo por vender a sus jugadores, Independiente del Valle ha ingresado en los últimos años más de 100 millones de dólares. Aunque IDV los transfiere por bajos montos, siempre se guarda una parte del porcentaje para futuras ventas y eso le deja grandes ingresos.

Publicidad
Johan Martínez – Independiente del Valle

Johan Martínez – Independiente del Valle

En resumen

  • Newcastle United ofertó por el fichaje de Johan Martínez, volante de 16 años de edad.
  • Independiente del Valle solicita al menos 3 millones de dólares por el traspaso del juvenil.
  • El club ecuatoriano conservará el 20% de los derechos económicos de Johan Martínez.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
El equipo que se quedará con Patrik Mercado luego de su grave lesión ¿se cae el fichaje?
Fútbol de Ecuador

El equipo que se quedará con Patrik Mercado luego de su grave lesión ¿se cae el fichaje?

Patrik Mercado no jugaría el Mundial 2026 con Ecuador y estos jugadores lo podrían reemplazar
Fútbol de Ecuador

Patrik Mercado no jugaría el Mundial 2026 con Ecuador y estos jugadores lo podrían reemplazar

¿Se acabó la temporada? IDV confirma la peor noticia de todas con la lesión de Patrik Mercado
Fútbol de Ecuador

¿Se acabó la temporada? IDV confirma la peor noticia de todas con la lesión de Patrik Mercado

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro
Fútbol de Ecuador

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo