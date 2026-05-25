Urgente: confirman donde jugaría Joel Ordóñez después del Mundial 2026

Joel Ordóñez es buscado por varios equipos, pero adelantan cuál sería su futuro después del Mundial 2026.

Uno de los grandes nombres de jugadores ecuatorianos para el siguiente mercado de fichajes es el de Joel Ordóñez. El central tricolor es muy bien visto en diferentes Ligas del mundo y ahora revelan cuál sería su destino cuando termine la Copa del mundo.

Según la información de diferentes medios de Bélgica, Joel Ordóñez ya se despidió de sus compañeros en Brujas. El ecuatoriano salió campeón en esta temporada y sabe que es muy poco probable que regrese a este club después del Mundial 2026.

Ofertas no le faltarían al tricolor, al cual se ha vinculado con equipos como Liverpool, Manchester United, Juventus, Inter y PSG. De acuerdo, a la información de Mr. OFFSIDER, el tricolor tendría todo encaminado para aterrizar en la Premier League.

En Inglaterra es donde más se viene rumoreando con el fichaje de Joel Ordóñez. Clubes como Chelsea, Liverpool, Manchester United y hasta Manchester City lo tenían en el radar. El tema pasa por poner más de 40 millones para hacer una oferta por él.

Joel Ordóñez es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ahora Joel Ordóñez llegaría al Mundial con la Selección de Ecuador y según su participación, el valor de mercado también podría incrementar. Lo más seguro es que sea titular, pero Beccacece lo podría utilizar o como central o como lateral por la derecha.

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Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

En toda esta temporada, Joel Ordóñez ha jugado un total de 46 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 4 goles y sumó más de 3.800 minutos. A sus 22 años se proyecta como uno de los grandes central del futuro en Europa.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

De acuerdo al análisis de Transfermarkt, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado cercano a los 33 millones de euros. De ahí que, Brujas no espere menos de 50 millones para venderlo. Sería una de las ventas más caras de toda la historia del club y del fútbol belga.

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En síntesis:

Joel Ordóñez se despidió del Brujas tras ser campeón y jugará en la Premier League.

se despidió del tras ser campeón y jugará en la Premier League. El club belga espera recibir al menos 50 millones de euros por el traspaso.

por el traspaso. Joel Ordóñez disputó 46 partidos esta temporada, anotando 4 goles en más de 3.800 minutos.