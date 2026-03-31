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“No me ha sorprendido…”: Tras sufrir ante Ecuador Ronald Koeman, DT de Países Bajos, sorprende con estas palabras

Las contundentes palabras de Ronald Koeman, tras el empate 1 a 1 entre Ecuador y Países Bajos.

Ronald Koeman dedicó estas palabras a Ecuador tras el empate 1 a 1.
© GettyImages/ Edit BVRonald Koeman dedicó estas palabras a Ecuador tras el empate 1 a 1.

Países Bajos hizo lo que muy pocas selecciones vienen haciendo, marcarle gol a Ecuador, sin embargo, después de ese tanto no pudieron con la presión de ‘La Tri’, y el equipo neerlandés sufrió y acabó empatando. Ante esto, el DT, Ronald Koeman, sorprendió con sus declaraciones.

El estratega de Países Bajos reconoció el nivel de la Selección de Ecuador: “Nada me ha sorprendido porque sabíamos que era un gran equipo. Terminaron segundos en su torneo para llegar al Mundial y solo encajaron cinco goles en 18 partidos”, avisó Koeman.

Las palabras del DT no solo quedaron en este halago, sino que también continuó: “No es ninguna sorpresa que hayamos jugado contra un gran equipo. El partido cambió mucho con nuestra tarjeta roja, pero creo que un gran mérito para mis jugadores y mi equipo es que defendimos muy bien en la segunda parte. Ecuador tuvo mucha posesión del balón, pero no crearon muchas oportunidades”, culminó el entrenador en rueda de prensa.

Y es que aunque Ecuador tenía a un jugador más, ‘La Tri’ se quedó lejos de en realidad meter en problemas a la defensa rival. De ahí que, la Selección de Ecuador no tuviera oportunidades clara de gol, más allá de la del empate en el primer tiempo.

Países Bajos y Ecuador empataron 1 a 1 en Eindhoven. (Foto: GettyImages)

Países Bajos y Ecuador empataron 1 a 1 en Eindhoven. (Foto: GettyImages)

En las 3 ocasiones que se han enfrentado, Países Bajos y Ecuador, los partidos acabaron en empate y curiosamente los 3 fueron con 1 a 1. No obstante, esta fue la primera vez que Ecuador estuvo muy cerca de ganarle a su rival, que jugó con un 1 menos desde el minuto 11.

El grupo de Ecuador y Países Bajos en el Mundial

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La FIFA confirma que Ecuador perdió una gran oportunidad por no ganar a Países Bajos

Así están los grupos de ambas selecciones de cara al Mundial 2026:

Grupo E:

  • Alemania
  • Ecuador
  • Costa de Marfil
  • Curazao

Grupo F:

  • Países Bajos
  • Japón
  • Túnez
  • Suecia

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En síntesis:

  • Ronald Koeman destacó que Ecuador solo recibió cinco goles en 18 partidos durante las Eliminatorias.
  • El historial entre Países Bajos y Ecuador registra tres empates consecutivos con el mismo marcador (1-1).
  • Ecuador compartirá el Grupo E del Mundial 2026 junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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