“No me ha sorprendido…”: Tras sufrir ante Ecuador Ronald Koeman, DT de Países Bajos, sorprende con estas palabras

Países Bajos hizo lo que muy pocas selecciones vienen haciendo, marcarle gol a Ecuador, sin embargo, después de ese tanto no pudieron con la presión de ‘La Tri’, y el equipo neerlandés sufrió y acabó empatando. Ante esto, el DT, Ronald Koeman, sorprendió con sus declaraciones.

El estratega de Países Bajos reconoció el nivel de la Selección de Ecuador: “Nada me ha sorprendido porque sabíamos que era un gran equipo. Terminaron segundos en su torneo para llegar al Mundial y solo encajaron cinco goles en 18 partidos”, avisó Koeman.

Las palabras del DT no solo quedaron en este halago, sino que también continuó: “No es ninguna sorpresa que hayamos jugado contra un gran equipo. El partido cambió mucho con nuestra tarjeta roja, pero creo que un gran mérito para mis jugadores y mi equipo es que defendimos muy bien en la segunda parte. Ecuador tuvo mucha posesión del balón, pero no crearon muchas oportunidades”, culminó el entrenador en rueda de prensa.

Y es que aunque Ecuador tenía a un jugador más, ‘La Tri’ se quedó lejos de en realidad meter en problemas a la defensa rival. De ahí que, la Selección de Ecuador no tuviera oportunidades clara de gol, más allá de la del empate en el primer tiempo.

Países Bajos y Ecuador empataron 1 a 1 en Eindhoven. (Foto: GettyImages)

En las 3 ocasiones que se han enfrentado, Países Bajos y Ecuador, los partidos acabaron en empate y curiosamente los 3 fueron con 1 a 1. No obstante, esta fue la primera vez que Ecuador estuvo muy cerca de ganarle a su rival, que jugó con un 1 menos desde el minuto 11.

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El grupo de Ecuador y Países Bajos en el Mundial

Así están los grupos de ambas selecciones de cara al Mundial 2026:

Grupo E:

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F:

Países Bajos

Japón

Túnez

Suecia

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En síntesis:

Ronald Koeman destacó que Ecuador solo recibió cinco goles en 18 partidos durante las Eliminatorias.

destacó que Ecuador solo recibió en 18 partidos durante las Eliminatorias. El historial entre Países Bajos y Ecuador registra tres empates consecutivos con el mismo marcador ( 1-1 ).

registra tres empates consecutivos con el mismo marcador ( ). Ecuador compartirá el Grupo E del Mundial 2026 junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.