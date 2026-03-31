La Selección de Ecuador no pudo ganarle a Países Bajos que estaba con 1 menos prácticamente todo el partido. Aunque las sensaciones fueron buenas, la FIFA acabó confirmando que ‘La Tri’ sí terminó perdiendo una chance dorada para el ranking.

Con el empate, Ecuador se queda en el puesto 23, sin embargo, durante varios minutos estuvo ocupando el puesto 22, hasta que Turquía le ganó a Kosovo en el repechaje y se metió al Mundial. Esto puso al equipo UEFA en el puesto 22 del ranking para el Mundial.

Al no ganarle a un Países Bajos, que es 6 del mundo, Ecuador solo acabó sumando 1.54 en el ranking de la FIFA. Por lo cual, se queda en el puesto 23 con 1.594 puntos. Mientras que, Turquía llegó a este nuevo lugar con un total de 1.599 puntos.

Es una oportunidad perdida en todos los niveles para la Selección de Ecuador, puesto que, pudo ganar a un top 10 del mundo, sumar su primera victoria ante Países Bajos, y meterse entre los mejores del ranking FIFA a menos de 75 días para el comienzo del Mundial.

Así quedó el ranking FIFA para Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Ecuador tuvo dos partidos en los que fue superior a sus rivales y estuvo cerca de la victoria contra Marruecos y lo propio contra Países Bajos. Pero, el equipo de Beccacece no pegó cuando tenía que hacerlo y por eso ahora se queda a medias en este objetivo.

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El mejor puesto de Ecuador en el ranking FIFA

En su mejor momento, en 2013, la Selección de Ecuador llegó a ser la selección número 10 del mundo. El equipo nacional no volvió a estos lugares desde ese momento y ahora está buscando de nuevo, al menos, entrar al top 20 de los mejores equipos del mundo.

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