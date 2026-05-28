La Selección de Ecuador aún no presenta su lista de 26 jugadores, pero ahora se filtró un posible listado que Beccacece tendría para el Mundial. De acuerdo a la información de Stalin Cobeña jugadores como Jeremy Sarmiento, Keny Arroyo y otros no irían al Mundial.
Los convocados de Ecuador para el Mundial 2026
De acuerdo a la información de Stalin Cobeña, estos serían los 26 convocados de Ecuador:
Arqueros:
- Hernán Galíndez
- Gonzalo Valle
- Moisés Ramírez
Defensas:
- William Pacho
- Piero Hincapié
- Joel Ordóñez
- Félix Torres
- Pervis Estupiñán
- Yaimar Medina
- Ángelo Preciado
- Alan Minda
- Jackson Porozo
Mediocampistas:
- Moisés Caicedo
- Jordy Alcívar
- Denill Castillo
- John Yeboah
- Alan Franco
- Pedro Vite
- Jhon Mercado
- Kendry Páez
Delanteros:
- Nilson Angulo
- Gonzalo Plata
- Enner Valencia
- Jordy Caicedo
- Kevin Rodríguez
- Jeremy Arévalo
Ecuador aún no presenta su lista de 26 convocados. (Foto: GettyImages)
¿Cuándo sale la lista oficial de la Selección de Ecuador?
Se espera que la lista oficial de la Selección de Ecuador se revele el próximo lunes, 1 de junio de 2026. Ya los 26 convocados de ‘La Tri’ para el Mundial disputarán el amistoso ante Guatemala y quedarán concentrados para el debut el próximo 14 de junio ante Costa de Marfil.
Encuesta¿Te gustaría esta convocatoria de Ecuador?
¿Te gustaría esta convocatoria de Ecuador?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- Stalin Cobeña filtró la posible lista de 26 convocados de la Selección de Ecuador para el Mundial.
- Jeremy Sarmiento y Keny Arroyo quedarían fuera de la convocatoria definitiva según la información filtrada.
- La Federación Ecuatoriana de Fútbol revelará la lista oficial de Ecuador el lunes 1 de junio de 2026.