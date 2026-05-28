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Revelan los 26 convocados que tendría la Selección de Ecuador para el Mundial 2026

Confirman los 26 nombres que Beccacece llevaría al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador tendría a estos 26 convocados al Mundial
© GettyImages/ Edit BVLa Selección de Ecuador tendría a estos 26 convocados al Mundial

La Selección de Ecuador aún no presenta su lista de 26 jugadores, pero ahora se filtró un posible listado que Beccacece tendría para el Mundial. De acuerdo a la información de Stalin Cobeña jugadores como Jeremy Sarmiento, Keny Arroyo y otros no irían al Mundial.

Los convocados de Ecuador para el Mundial 2026

De acuerdo a la información de Stalin Cobeña, estos serían los 26 convocados de Ecuador:

Arqueros:

  • Hernán Galíndez
  • Gonzalo Valle
  • Moisés Ramírez

Defensas:

  • William Pacho
  • Piero Hincapié
  • Joel Ordóñez
  • Félix Torres
  • Pervis Estupiñán
  • Yaimar Medina
  • Ángelo Preciado
  • Alan Minda
  • Jackson Porozo
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Mediocampistas:

  • Moisés Caicedo
  • Jordy Alcívar
  • Denill Castillo
  • John Yeboah
  • Alan Franco
  • Pedro Vite
  • Jhon Mercado
  • Kendry Páez

Delanteros:

  • Nilson Angulo
  • Gonzalo Plata
  • Enner Valencia
  • Jordy Caicedo
  • Kevin Rodríguez
  • Jeremy Arévalo
Ecuador aún no presenta su lista de 26 convocados. (Foto: GettyImages)

Ecuador aún no presenta su lista de 26 convocados. (Foto: GettyImages)

¿Cuándo sale la lista oficial de la Selección de Ecuador?

Se espera que la lista oficial de la Selección de Ecuador se revele el próximo lunes, 1 de junio de 2026. Ya los 26 convocados de ‘La Tri’ para el Mundial disputarán el amistoso ante Guatemala y quedarán concentrados para el debut el próximo 14 de junio ante Costa de Marfil.

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En síntesis:

  • Stalin Cobeña filtró la posible lista de 26 convocados de la Selección de Ecuador para el Mundial.
  • Jeremy Sarmiento y Keny Arroyo quedarían fuera de la convocatoria definitiva según la información filtrada.
  • La Federación Ecuatoriana de Fútbol revelará la lista oficial de Ecuador el lunes 1 de junio de 2026.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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