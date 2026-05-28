Confirman los 26 nombres que Beccacece llevaría al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador aún no presenta su lista de 26 jugadores, pero ahora se filtró un posible listado que Beccacece tendría para el Mundial. De acuerdo a la información de Stalin Cobeña jugadores como Jeremy Sarmiento, Keny Arroyo y otros no irían al Mundial.

Los convocados de Ecuador para el Mundial 2026

De acuerdo a la información de Stalin Cobeña, estos serían los 26 convocados de Ecuador:

Arqueros:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

Defensas:

William Pacho

Piero Hincapié

Joel Ordóñez

Félix Torres

Pervis Estupiñán

Yaimar Medina

Ángelo Preciado

Alan Minda

Jackson Porozo

Mediocampistas:

Moisés Caicedo

Jordy Alcívar

Denill Castillo

John Yeboah

Alan Franco

Pedro Vite

Jhon Mercado

Kendry Páez

Delanteros:

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

Enner Valencia

Jordy Caicedo

Kevin Rodríguez

Jeremy Arévalo

Ecuador aún no presenta su lista de 26 convocados. (Foto: GettyImages)

Publicidad

¿Cuándo sale la lista oficial de la Selección de Ecuador?

Se espera que la lista oficial de la Selección de Ecuador se revele el próximo lunes, 1 de junio de 2026. Ya los 26 convocados de ‘La Tri’ para el Mundial disputarán el amistoso ante Guatemala y quedarán concentrados para el debut el próximo 14 de junio ante Costa de Marfil.

Encuesta¿Te gustaría esta convocatoria de Ecuador? ¿Te gustaría esta convocatoria de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: