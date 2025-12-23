Este martes 23 de diciembre de 2025 se reveló que no solo Virgilio Olaya llegaría a Bayern Múnich. Si no que más jugadores ecuatorianos podrían pasar por el equipo alemán en las próximas semanas. Todo esto producto de una alianza estratégica que hizo el club alemán.

Resulta que Bayern Múnich alcanzó una alianza estratégica con Aucas para que varios jugadores de las formativas de este club pasen por las filas del gigante alemán en el primer semestre de 2026. Esto con la intención de que hagan varias formativas.

Por otro lado, no solo sería Bayern el equipo en el que los jugadores ecuatorianos se permitan dar este “salto”, sino que también en la alianza previamente mencionada está el LAFC de la MLS. En ese club también podrían ir los jugadores ecuatorianos.

Bayern Múnich dio la noticia del mercado después de hacerse con el fichaje de Virgilio Olaya, quien apenas ha sumado minutos en esta LigaPro. Sin embargo, es la primera vez que un ecuatoriano es fichado por este equipo y podría convertirse en el primero de la historia en vestir sus colores.

Olaya llegará a Europa en 2026. (Foto: Captura de pantalla)

También se reveló que Olaya llegó a Bayern Múnich porque el equipo alemán presionó por su fichaje y le terminó ganando a un equipo de la Premier League en esa operación. Pocos días antes, Arsenal y Chelsea estuvieron fichando a jugadores ecuatorianos.

Bayern Múnich prestará a Virgilio Olaya

Bayern Múnich ya decidió que Olaya será prestado. El ecuatoriano cumple 18 años en febrero y ya se estaría negociando para que su futuro esté en el Grasshopper Club Zürich. Se espera que este club sea un puente para que finalmente se asiente en el Bayern.

Los millones que ganó Aucas por Virgilio Olaya

No se ha revelado de manera oficial cuanto ha ganado Aucas por la venta de Virgilio Olaya. No obstante, se calcula que la transferencia del ecuatoriano podría estar superando los 5 millones. El tricolor es apodado en Europa como el “nuevo Piero Hincapié”.

