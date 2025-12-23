¡Última hora! Revelan que Piero Hincapié sufrió esta lesión en Arsenal

Este martes 23 de diciembre de 2025 Arsenal juega contra Crystal Palace por los cuartos de final de la Carabao Cup. Los ‘Gunners’ son locales y buscan pasar a semifinales, donde los espera Chelsea. No obstante, hay gran preocupación por el estado de Hincapié.

Desde Inglaterra trasciende que Piero Hincapié tiene una lesión en su hombro. En el pasado partido contra Everton, el ecuatoriano sufrió un golpe en su hombro, y se lo vio adolorido en gran parte del encuentro. Ahora ese dolor no ha sanado y hay duda de su continuidad.

No se descarta que Arsenal opte por no arriesgar a Piero Hincapié en este partido, y mejor lo deje que regrese “fresco” para jugar contra Brighton en la Premier League. El central ecuatoriano es el único central “sano” que cubre el sector izquierdo, pero no está 100% descartado para jugar ante Palace.

Justamente esta lesión para Piero Hincapié llega cuando el ecuatoriano se encuentra en el mejor momento de su carrera con los ‘Gunners‘. Viene siendo titular en los últimos partidos y cada vez luce más firme y líder de la defensa del equipo de Londres.

Piero Hincapié vive un gran momento en Arsenal. (Foto: GettyImages)

No hay una “gran preocupación” por esta lesión de Piero Hincapié, ya que se espera que el ecuatoriano regrese a ser titular sin ningún problema muy pronto y esta molestia sea de corto plazo. Arsenal vive una temporada llena de lesiones, donde cada jornada parece perder a un jugador.

Los números de Piero Hincapié con Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ha jugado un total de 12 partidos, en los que ha sumado más de 700 minutos con la camiseta de los ‘Gunners’. No ha marcado goles ni ha dado asistencias, pero lleva ya varios partidos jugando como titular.

¿A qué hora jugará Arsenal contra Crystal Palace y por dónde ver?

El partido de Arsenal contra Crystal Palace comenzará desde las 15H00 (EC). El partido se podrá ver a través de los planes de Disney+. El ganador de esta llave tendrá que jugar contra Chelsea, que ya espera en semifinales.

En síntesis: