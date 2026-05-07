“Normalito…”, “Quién es…”: Esto decían los hinchas ecuatorianos sobre William Pacho en 2021

William Pacho en 2021 era muy cuestionado por los hinchas, que incluso pidieron que no sea convocado a la Selección de Ecuador.

William Pacho es el primer ecuatoriano en la historia en clasificar a dos finales consecutivas de la Champions League. El jugador tricolor, ahora mismo, es uno de los mejores defensas de la historia de Ecuador, pero hace 5 años era uno muy cuestionado.

En este día se hizo viral aquel comunicado de prensa de 2021, donde la Selección de Ecuador daba de baja a la convocatoria de Franklin Guerra y en su lugar llamó a William Pacho. Ese llamado terminó dejando comentarios que al día de hoy se ven como insólitos.

Varios hinchas en ese momento llamaron “normalito” a Pacho o acusaron no conocerlo. “Que promoción tiene los de IDV por eso venden la mayoría son normalitos y luego se sorprenden porque no pegan afuera“. “Ese man no ha jugado ratos… Esas son las vainas sospechosas que llaman la atención”. “Y quien es Willian pacho“, fueron algunos de los comentarios en ese momento.

Para aquel entonces, William Pacho llegaba a la Selección de Ecuador después de que se cayera su fichaje para ir a la Bundesliga y con pocos partidos en Independiente del Valle. Pero ya demostraba ser uno de los jugadores con más proyección en esa posición.

Los comentarios de los hinchas contra WIlliam Pacho. (Captura de pantalla)

Los comentarios de los hinchas contra WIlliam Pacho. (Captura de pantalla)

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Ahora William Pacho ya tiene una Champions League en las manos y puede ganar la segunda a finales de mes. El tricolor ha hecho una importante carrera en Europa, donde incluso ya también estuvo sonando para llegar a equipos como Real Madrid.

Los números de Pacho con el PSG

Ya en dos temporadas con el PSG, William Pacho ha jugado un total de 100 partidos, marcando dos goles y dando 3 asistencias. Es un jugador de tal confianza para Luis Enrique, que en todo este periodo ya sumó más de 8.000 minutos en cancha.

William Pacho debutará en el Mundial con Ecuador

En el próximo Mundial también se dará el debut de William Pacho con la camiseta de la Selección de Ecuador. El jugador estuvo convocado para la Copa del Mundo de 2022, fue a jugar el torneo, pero Gustavo Alfaro no le dio ni un solo minuto.

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En síntesis: