El delantero de la Selección de Ecuador podría dejar Bélgica y dar un nuevo e importante salto para su carrera.

El delantero de la Selección de Ecuador, Kevin Rodríguez, es uno de los más cuestionados en las convocatorias de Beccacece, pero en Europa viene siendo uno de los delanteros que más mueve en el mercado. Todo apunta a que después del Mundial 2026, el delantero cambiaría de equipo.

De acuerdo a la información de StudioFútbol, Kevin Rodríguez se metió en planes del Bologna para un posible fichaje. El delantero ecuatoriano podría dejar al Union Saint-Gilloise y mudarse a una Liga más competitiva en Europa en el siguiente año.

El Bologna viene mostrando una importante estructura en Italia, puesto que, el club ha logrado meterse a pelear puestos importantes en la tabla y en la temporada anterior acabó ganando la Copa Italia. En el siguiente curso quieren volver a ser protagonistas.

La ‘Rola’ ha sido importante en Bélgica desde su llegada y también ha logrado recuperarse a nivel físico, por lo cual, el futbolista llega sin problemas al Mundial 2026. Beccacece lo ve como la primera alternativa para cuando suele cambiar a Enner Valencia.

Kevin Rodríguez fue campeón en Bélgica. (Foto: GettyImages)

La ‘Rola’ también apostaría por un buen Mundial con la Selección de Ecuador lo que podría cambiar definitivamente su futuro y llevarlo a jugar en otros grandes equipos tras la Copa del Mundo. Adicionalmente, el jugador entraría a su último año de contrato.

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Las estadísticas de Kevin Rodríguez en esta temporada

En toda la temporada, Kevin Rodríguez ha jugado un total de 41 partidos entre todas las competencias. En este año marcó 13 goles y dio 4 asistencias. Sumando en cancha más de 2.400 minutos. Ahora mismo tiene un valor de mercado de 5 millones.

Kevin Rodríguez jugará el Mundial con Ecuador

Kevin Rodríguez también jugará el Mundial 2026 con Ecuador y se espera que el delantero entre en la lista de Beccacece que será revelada el próximo, lunes 1 de junio de 2026.

Datos clave:

Kevin Rodríguez despertó el interés del Bologna de Italia para un posible fichaje tras finalizar el Mundial 2026.

despertó el interés del de Italia para un posible fichaje tras finalizar el Mundial 2026. Trece goles y cuatro asistencias registró el delantero ecuatoriano en 41 partidos disputados con el Union Saint-Gilloise esta temporada.

registró el delantero ecuatoriano en 41 partidos disputados con el Union Saint-Gilloise esta temporada. Cinco millones de euros es su valor de mercado actual, entrando ahora en su último año de contrato en Bélgica.