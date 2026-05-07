César Farías tiene contrato por esta temporada con Barcelona SC, pero el entrenador comentó que espera un resultado médico para tomar una decisión.

César Farías consiguió su primera victoria en la zona de grupos con Barcelona SC el pasado martes cuando vencieron a Boca Juniors. Aunque hay chances aún de clasificar, el DT acaba de abrir la posibilidad de dejar el club y terminó sorprendiendo a todos los aficionados.

El DT venezolano comentó en diálogo con KCH Radio que él no ha pensado en dejar Barcelona SC, sin embargo, ahora espera un resultado médico de su pareja para tomar una decisión. Su futuro en el club estaría relacionado a este delicado contexto familiar.

“En mi cabeza jamás ha pasado irme y desde la dirigencia tampoco. Hoy estoy pasando un problema personal con mi señora para tomar una decisión, estoy a la espera de ese resultado (médico). Pero el compromiso siempre ha estado”, comentó Farías.

Por lo cual, ahora las alarmas están encendidas en el club y el entrenador podría alejarse del club por este tema familiar. Farías llegó a Barcelona SC en este 2026, para reemplazar a Ismael Rescalvo y la directiva le armó un contrato por una temporada.

César Farías tiene contrato con Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Aunque los resultados no han sido los mejores, es un hecho que César Farías consiguió meterse a Copa Libertadores, cuando no era favorito ante Argentinos Juniors y Botafogo. En LigaPro ha perdido varios partidos y empatado otros que lo tienen lejos de la punta.

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Los números de César Farías en Barcelona SC

César Farías lleva como entrenador de Barcelona SC un total de 106 días. El entrenador venezolano ha ganado 8 encuentros, perdido 6 y empatado 6. En caso de una renuncia del estratega se tendría que negociar su rescisión, aunque esta no sería elevada como en el caso de un despido.

¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona SC?

Barcelona SC volverá a jugar este sábado, 9 de mayo de 2026, cuando enfrente justamente a Independiente del Valle, pero en condición de visitante. Ese encuentro es clave para que los amarillos logren engancharse de nuevo a la pelea por los primeros lugares.

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En síntesis:

César Farías analiza su continuidad tras 106 días dirigiendo al Barcelona SC por motivos familiares.

analiza su continuidad tras dirigiendo al Barcelona SC por motivos familiares. El entrenador venezolano registra 8 victorias , 6 empates y 6 derrotas en el club.

, 6 empates y 6 derrotas en el club. Barcelona SC enfrentará a Independiente del Valle como visitante el sábado 9 de mayo de 2026.