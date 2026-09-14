Con la llegada de Gallardo a Ecuador: ¿Quién es el DT mejor pagado de las Eliminatorias de CONMEBOL?

El DT mejor pagado de la Eliminatoria Sudamericana, tras la llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador.

Con la llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador se confirmó que el entrenador ganará un salario de 3.5 millones en ‘La Tri’. Ese sueldo ahora mismo lo convierte en uno de los entrenadores mejor pago de todas las Eliminatorias, aunque muy lejos del primer lugar.

¿Cuál es el entrenador con mejor sueldo en las Eliminatorias?

El entrenador con mejor salario en las Eliminatorias de CONMEBOL es Carlo Ancelotti. El italiano gana en Brasil un sueldo cercano a los 11 millones por año. Fue renovado para 2030 y ahora sigue siendo el mejor pagado del continente para estas eliminatorias.

Aunque el sueldo de Gallardo se queda lejos del primer lugar, el entrenador argentino con Ecuador se convertiría en uno de los mejores pagados de toda la eliminatoria, incluso superando a lo que gana un campeón del mundo como Scaloni con Argentina.

Ancelotti es el DT mejor pagado de las Eliminatorias. (Foto: GettyImages)

El ranking salarial de los entrenadores de la Eliminatoria Sudamericana

De acuerdo a Forbes y a recientes actualizaciones, así quedaría el top de los entrenadores mejores pago de la Eliminatoria Sudamericana:

Carlo Ancelotti (Brasil) – 11 millones por año Marcelo Gallardo (Ecuador) – 3.5 millones por año Gustavo Alfaro (Paraguay) – 2.8 millones por año Lionel Scaloni (Argentina) – 2.6 millones por año Néstor Lorenzo (Colombia) – 2.4 millones por año Mano Menezes (Perú) – entre 1.5 y 2 millones por año Óscar Villegas (Bolivia) – 480.000 al año Diego Forlán (Uruguay) – contratado como interino Oswaldo Vizcarrondo (Venezuela) – sin filtración de sueldo Chile no tiene DT oficial

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¿Cuándo comienzan las eliminatorias Sudamericanas?

Las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 comenzarían oficialmente el próximo mes de marzo. En los próximos meses la CONMEBOL confirmará la fecha del inicio y también el calendario y formato que jugará cada Selección.

En síntesis: