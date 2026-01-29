Es tendencia:
logotipo del encabezado
Kendry Páez

Ojo Gallardo: Las durísimas críticas de la prensa de Francia a Kendry Páez

El volante ecuatoriano Kendry Páez será nuevo jugador de River Plate y la prensa francesa lo despide con lapidarias críticas.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Ojo Gallardo: Las durísimas críticas de la prensa de Francia a Kendry Páez Foto: Gemini IA
Ojo Gallardo: Las durísimas críticas de la prensa de Francia a Kendry Páez Foto: Gemini IA

Kendry Páez fue el bombazo del mercado con su llegada a River Plate, el gigante de Argentina lo presta sin cargo y ahora tendrá seis meses para recuperar su nivel tras un semestre irregular en Racing de Estrasburgo. En Francia sin embargo, no fueron muy gentiles con el ecuatoriano.

Diario L’ Equipe, de los más leídos de Francia, escribió un artículo lapidario para el seleccionado de Ecuador. Salidas nocturnas, falta de profesionalismo, floja supervisión: Kendry Páez, crónica de un fracaso anunciado, tituló el medio.

Esto expone una dura realidad sobre el paso de Kendry Páez en Francia, y es que muchos señalaban que solo había pequeños malos hábitos y casos aislados, mientras que el medio apunta a que fue algo frecuente.

Para mala imagen de Kendry, no es la primera vez que estuvo envuelto en estos problemas. Ya en el 2024 estuvo en una polémica luego de que varios jugadores de la ‘Tri’ hayan asistido a un club nocturno.

Medios de Europa también señalaron la semana pasada que había malestar de parte del entorno del ex Independiente del Valle sobre el seguimiento que el Chelsea quería ponerle a Kendry si lo cedían de regreso a Inglaterra.

¿Hasta cuándo firmó contrato Kendry Páez con River Plate?

Según pudo saber Bolavip el préstamo no contemplaría una opción de compra para River Plate. Por lo cual, solo sería una cesión simple hasta diciembre y Chelsea reservaría la opción de repesca para mitad de temporada antes de iniciar una nueva en Europa. También está la opción de que River extienda su préstamo hasta junio de 2027.

Publicidad
Independiente del Valle le ‘roba’ un fichaje a Boca Juniors y tiene nuevo extranjero

ver también

Independiente del Valle le ‘roba’ un fichaje a Boca Juniors y tiene nuevo extranjero

Artículo de L’ Equipe.

Artículo de L’ Equipe.

Encuesta

¿Hace bien el Chelsea mandando a Kendry a River?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Kendry Páez llega cedido a River Plate hasta diciembre sin opción de compra para el club.
  • Diario L’Equipe reportó falta de profesionalismo y salidas nocturnas del jugador en Racing de Estrasburgo.
  • Chelsea incluyó una opción de repesca para mitad de temporada y otra de extensión hasta 2027.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
A qué hora juegan y dónde ver Atlético Nacional vs. Inter Miami de Lionel Messi en Medellín
Lionel Messi

A qué hora juegan y dónde ver Atlético Nacional vs. Inter Miami de Lionel Messi en Medellín

VIDEO | Gonzalo Plata marca un golazo y hace viral festejo ¿indirecta a sus críticos?
Fútbol de Ecuador

VIDEO | Gonzalo Plata marca un golazo y hace viral festejo ¿indirecta a sus críticos?

¡Se va Guillermo Duró! Emelec está cerca de tener nuevo entrenador
Fútbol de Ecuador

¡Se va Guillermo Duró! Emelec está cerca de tener nuevo entrenador

Independiente del Valle le ‘roba’ un fichaje a Boca Juniors y tiene nuevo extranjero
Fútbol de Ecuador

Independiente del Valle le ‘roba’ un fichaje a Boca Juniors y tiene nuevo extranjero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo