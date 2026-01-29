Kendry Páez fue el bombazo del mercado con su llegada a River Plate, el gigante de Argentina lo presta sin cargo y ahora tendrá seis meses para recuperar su nivel tras un semestre irregular en Racing de Estrasburgo. En Francia sin embargo, no fueron muy gentiles con el ecuatoriano.

Diario L’ Equipe, de los más leídos de Francia, escribió un artículo lapidario para el seleccionado de Ecuador. Salidas nocturnas, falta de profesionalismo, floja supervisión: Kendry Páez, crónica de un fracaso anunciado, tituló el medio.

Esto expone una dura realidad sobre el paso de Kendry Páez en Francia, y es que muchos señalaban que solo había pequeños malos hábitos y casos aislados, mientras que el medio apunta a que fue algo frecuente.

Para mala imagen de Kendry, no es la primera vez que estuvo envuelto en estos problemas. Ya en el 2024 estuvo en una polémica luego de que varios jugadores de la ‘Tri’ hayan asistido a un club nocturno.

Medios de Europa también señalaron la semana pasada que había malestar de parte del entorno del ex Independiente del Valle sobre el seguimiento que el Chelsea quería ponerle a Kendry si lo cedían de regreso a Inglaterra.

¿Hasta cuándo firmó contrato Kendry Páez con River Plate?

Según pudo saber Bolavip el préstamo no contemplaría una opción de compra para River Plate. Por lo cual, solo sería una cesión simple hasta diciembre y Chelsea reservaría la opción de repesca para mitad de temporada antes de iniciar una nueva en Europa. También está la opción de que River extienda su préstamo hasta junio de 2027.

Artículo de L’ Equipe.

