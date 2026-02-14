No dejan de llegar pedidos a Sebastián Beccacece para la convocatoria de la Selección de Ecuador de cara a los siguientes amistosos y el Mundial de 2026. Sobre todo apuntan a nombres para el ataque de ‘La Tri’, una de las líneas más bajas del equipo nacional.

Ahora el nuevo pedido llegó de Jaime Estrada, directivo del Manta en la LigaPro. El presidente se hizo eco del gol de su ex goleador, Daniel Valencia, que ahora pudo marcar con América de Cali en Colombia siguiendo la línea que ya había mostrado en Ecuador.

“Ya no está en el Manta, pilas lo puedes convocar Becca“, comentó el dirigente al gol del que fue su delantero. Con la camiseta del Manta, Daniel Valencia fue uno de los goleadores de la LigaPro y de lo más destacado a nivel nacional, pero ningún grande lo terminó fichando.

Cuando ya marcaba goles en la LigaPro el nombre de Daniel Valencia era un pedido de los hinchas del fútbol ecuatoriano. Resta saber si con América y con un buen nivel en Colombia ahora sí entra en consideración para Beccacece. Ecuador volverá a jugar en el mes de marzo.

El pedido de Jaime Estrada a Beccacece. (Captura de pantalla)

Varios nombres empiezan nuevamente a sonar para el ataque de la Selección de Ecuador. Otro que viene sonando con fuerza es Jordy Caicedo, que lleva 4 goles en Huracán. El delantero ecuatoriano es ahora el goleador del torneo argentino sorprendiendo a propios y extraños.

Los números de Daniel Valencia en 2025

En la temporada anterior con Manta, Daniel Valencia jugó un total de 35 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano marcó 21 goles y dio 2 asistencias. Fue el máximo goleador del campeonato ecuatoriano y no fue llamado a la Selección de Ecuador.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar a finales del mes de marzo contra Marruecos y Países Bajos. Son dos partidos claves, porque son los últimos antes del Mundial, y quizás la última ventana y prueba para jugar que puedan entrar a la lista de convocados.

