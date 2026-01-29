Es tendencia:
Independiente del Valle le ‘roba’ un fichaje a Boca Juniors y tiene nuevo extranjero

Independiente del Valle sigue sumando refuerzos y ahora convenció a un jugador que hasta hace pocos días estuvo en planes de Boca Juniors.

Por Gustavo Dávila

Independiente del Valle sigue moviéndose en el mercado de pases 2026 y ahora los campeones ecuatorianos tienen virtualmente cerrado a su nuevo delantero. Los de Sangolquí tienen atado a un goleador que hasta hace poco era objetivo de Boca Juniors.

Según dio a conocer Germán García Grova para BOLAVIP, Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield será el nuevo delantero de los vigentes campeones de LigaPro. El argentino llega a reemplazar a su compatriota Claudio Spinelli, quién está cerca de ir al fútbol brasileño.

Será su tercera experiencia internacional tras haber estado en el San Marcos de Arica de Chile y el FC Motagua de Honduras. A sus 25 años lleva ya cuatro temporadas en primera división.

En el ‘Taladro’ sumó 4 goles y 2 asistencias en 15 partidos en el 2025, hizo inferiores en Gimnasia y Esgrima de La Plata, mismo equipo de Spinelli, quién se va como goleador de Independiente del Valle.

No ha trascendido cuánto pagará el cuadro ecuatoriano pero desde Argentina señalan que Banfield pagó apenas 21 mil dólares al Motagua para ficharlo, por lo que se espera un superávit considerable.

Los fichajes de Independiente del Valle para el 2026

Rodrigo Auzmendi se sumará a Djorkaeff Reasco, Juan Viacava, Daykol Romero, Jhon Espinoza y Matías Perelló como nuevos jugadores de Independiente del Valle para el 2026.

Rodrigo Auzmendi – Banfield 2025.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
