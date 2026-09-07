Por la llegada de Marcelo Gallardo: Ecuador podría enfrentar a un campeón del mundo en un amistoso

Por llegada de Marcelo Gallardo, Ecuador tendría que medirse a un gran rival en un nuevo partido amistoso.

Marcelo Gallardo llegaría a la Selección de Ecuador y esto ya hace que ‘La Tri’ llame la atención de grandes equipos en el mundo. El ‘Muñeco’ viene de una gran trayectoria en River Plate y Ecuador tiene una de las mejores camadas del fútbol sudamericano. Por lo cual, es una combinación que llama la atención.

Según reveló Mr.OFFSIDER, la Selección de Ecuador podría medirse a Argentina en un nuevo partido amistoso. A varios promotores, de acuerdo al portal, llama la atención concretar este partido, tras la llegada de Marcelo Gallardo para ser nuevo DT de ‘La Tri’.

No sería la primera vez que Ecuador se enfrente a Argentina en un partido amistoso, sin embargo, este podría tener un “condimento” más especial. Porque ambas selecciones viven un momento de recambio. Ecuador liderado por Gallardo inicia una nueva era, mientras que en Argentina, Messi se retiró de la selección.

La Selección Argentina viene de una gran Copa del Mundo 2026 donde casi repite el título de campeón, pero perdió en la final contra España. Mientras que, Ecuador hizo un muy mal Mundial y justamente por eso llega Gallardo para reemplazar a Beccacece.

El último Ecuador vs Argentina fue en Eliminatorias. (Foto: GettyImages)

Se espera que los próximos amistosos para Ecuador se confirmen en las próximas semanas. De momento, solo hay una agenda clara para los partidos del mes de septiembre, donde el equipo de todos acabará enfrentando a Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda o Panamá.

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Marcelo Gallardo aún no es anunciado como DT de Ecuador

Marcelo Gallardo todavía no es anunciado por la Selección de Ecuador, pero se espera que en las próximas horas ya se lo confirme. El entrenador argentino tiene contrato por 4 años y estaría con ‘La Tri’ para apuntar a la Copa América 2028 y al Mundial 2030.

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