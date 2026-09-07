El nuevo reto que tendrá Enner Valencia, tras sus malas actuaciones en Boca Juniors

Enner Valencia vive momentos muy malos en Argentina, después de sus primeros partidos con Boca Juniors. El ecuatoriano es muy criticado por los hinchas, que no se cansan de ponerle apodos y también el tricolor ahora mismo es suplente definitivo en el once.

Ahora Boca Juniors tendrá un nuevo partido en la Copa Sudamericana y enfrentará a Sao Paulo, en este encuentro, Enner Valencia no será titular. Sin embargo, el ‘Vasco’ Arruabarrena confirmó que el ecuatoriano está en la lista de convocados.

Se reveló la lista de convocados de Boca Juniors para este partido de Copa Sudamericana y Enner Valencia se metió en la lista. El ecuatoriano volverá a tener una chance con Boca y nuevamente en copa internacional y en La Bombonera que estará a reventar.

El nuevo reto para Enner Valencia

Ahora el reto para Enner Valencia es destacar a nivel internacional y ser importante en este partido con Boca Juniors. El jugador ecuatoriano necesita minutos para volver a tener nivel y recuperar el ritmo que parece perdido en estos primeros partidos.

Los convocados de Boca. (Foto: @BocaJrsOficial)

Enner Valencia debutó el fin de semana en un once titular de Boca, y fue ante Gimnasia de Mendoza. En ese momento, los hinchas explotaron contra el ecuatoriano que no pudo marcar un gol y que en muchas ocasiones se mostró desconectado del ataque.

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El valor de mercado de Enner Valencia

Ahora mismo el valor de mercado de Enner Valencia es de 1 millón de dólares, el ecuatoriano está lejos de tener el valor y nivel de años anteriores, pero en Boca lo compraron con la “esperanza” de que pronto se pueda recuperar. El ecuatoriano llegó para reemplazar a Cavani.

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