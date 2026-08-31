La primera publicación de Alexis Sánchez luego de sufrir cuatro goles de Messi

¡Reacción tras la noche difícil! La primera publicación de Alexis Sánchez en redes luego de sufrir cuatro goles de Lionel Messi. ¡Entérate qué puso!

Apenas estaba desempacando maletas y Lionel Messi lo recibió con cuatro goles. Alexis Sánchez y todo CF Montréal fueron testigos directos del nuevo espectáculo de Leo nunca antes visto en la historia de la MLS. Acto seguido, llegó una primera publicación del extremo chileno.

¿Casualidad o causalidad? Sánchez fue presentado el 11 de agosto de 2026 y, de inmediato, el partido contra Inter Miami del 30 de agosto pasó a tener un tinte especial. Se iba a reecontrar con Messi después de compartir tres temporadas en el FC Barcelona con seis títulos.

Y no la pasó nada bien… El cartel elerctrónico se encendió con el número ’10’ y Alexis Sánchez ingresó al minuto 15 del segundo tiempo. Leo Messi ya había anotado dos goles y CF Montréal perdía 3-1. Lo peor estaba por venir y el delantero chileno pudo hacer poco y nada para evitar dos goles más del capitán del Inter Miami y una derrota 7-1.

Tras sufrir 4 goles de Messi, esto publicó Alexis Sánchez

Leo Messi y Alexis Sánchez. (Foto: Getty Images)

Luego de sufrir cuatro goles de Lionel Messi, Alexis Sánchez no se echó a la pena. ¡Todo lo contrario! La primera publicación que hizo tras la dura caída contra Inter Miami fue un video entrenando con el siguiente mensaje: “Trabajando día a día para estar a mi 100 por ciento físicamente”.

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El próximo partido de Lionel Messi y Alexis Sánchez en la MLS

Cuando los relojes marquen que son las 19:30 ET (20:30 ARG) del sábado 5 de septiembre, Messi volverá a jugar en la MLS 2026 e Inter Miami enfrentará a Atlanta United en el estadio Nu. ¿Y Alexis Sánchez? El delantero chileno disputará con CF Montréal el partido de ida del Campeonato Canadiense contra Vancouver Whitecaps del martes primero de septiembre a las 22:00 ET.

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