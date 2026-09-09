Con 39 años y retirado de la Selección Argentina, Messi descubrió la nueva arma ofensiva de Inter Miami

¡Genio inagotable! Con 39 años y enfocado en la MLS, Leo Messi descubrió la nueva arma ofensiva de Inter Miami. ¡Entérate de qué se trata!

Una vez es casualidad, dos veces puede que sea coincidencia, tres ya es una causalidad. Lionel Messi, a los 39 años y retirado de la Selección Argentina, se dio el lujo de ser el principal artifíce de descubrir la nueva arma ofensiva de Inter Miami que, hasta ahora sigue siendo infalible.

Todo empezó en la goleda de Inter Miami 7-1 a CF Montréal. Messi, con el coeficiente intelectual único que tiene en el mundo del fútbol, tomó antenta nota de cómo Casemiro se levantó por el aire y de cabeza marcó su primer gol en la MLS.

Era hora de actuar y de qué manera… Leo Messi solo necesitó de 32 minutos para levantar un balón desde el cornér y asistir a Casemiro en el empate 2-2 entre Inter Miami y Atlanta United. Era el segundo gol del volante brasileño en la MLS y esta fórmula le iba a gustar tanto al ’10’ argentino que solo tardó un partido en repetirla.

Messi descubrió la nueva arma ofensiva de Inter Miami

Casemiro y Leo Messi. (Foto: Getty Images)

Inter Miami empató 1-1 con Chicago Fire el 9 de septiembre y al minuto tres del segundo tiempo que Messi ratificó que descubrió la nueva arma ofensiva de Inter Miami: centro a Casemiro y golazo de cabeza. Ya son tres partidos consecutivos en los que el volante brasileño marca por esta vía. ¡Video!

Messi to Casemiro! 👀



Three-straight games with an @InterMiamiCF goal for Casemiro. 🇧🇷 pic.twitter.com/cps9Ore3x1 — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2026

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El próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami en la MLS

Cuando los relojes del mundo marquen que son las 19:30 ET (20:30 ARG) del sábado 12 de septiembre, Inter Miami recibirá a Nashville SC en el estadio NU por la fecha 25 de la MLS 2026. Lionel Messi buscará llegar a los 19 goles en la liga de Estados Unidos.

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